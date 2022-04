Horeca avisa que los hosteleros no están de acuerdo con pagar "otro impuesto más", además de a SGAE y Agedi

La Asociación Empresarial de Hostelería Horeca Córdoba ha advertido este miércoles que no está de acuerdo con "el pago de otro impuesto más, a parte de los ya existentes", por la difusión de contenidos audiovisuales en los establecimientos de hostelería, y de los que ya se benefician la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y Agedi, Entidad de Gestión de Derechos de Propiedad Intelectual.

En este sentido y en una nota, Horeca Córdoba ha dicho no entender "la implantación de otro impuesto, por muy independiente que sea la entidad que lo gestiona de las anteriores", pues considera la asociación empresarial hostelera que, "con los impuestos que ya pagamos, tenemos totalmente cubierto el derecho a usar la música en nuestros locales, ya que estamos pagando al autor, al intérprete y al productor".

"Además al ser una entidad de gestión --prosigue Horeca Córdoba--, consideramos que nuestros socios ya pagan plataformas como Movistar Plus, Orange o Mediapro, y dentro de ellas se pagan los cánones de SGAE y, por otro lado, no estamos de acuerdo con que nos obliguen a comunicar a nadie de si disponemos de contenidos o no de pago".