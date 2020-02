El homenaje tan merecido a María Luisa Cobos tras 19 años como presindenta de la AECC en Córdoba

El Círculo de la Amistad acogió un acto de homenaje sorpresa a María Luisa Cobos, por parte de toda la gran familia que forma la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), después de los 19 años que ha estado al frente como presidenta de esta Asociación. Era el año 2001 cuando se ponía al frente y de manera casual, como en otras ocasiones nos ha contado en COPE. Ella se ha convertido en un pilar fundamental también para todas aquellas personas diagnosticadaw de cáncer, y ha dado ejemplo aún en días donde las fuerzas no le ha acompañado, para estar en cada uno de los actos que ha tenido que presidir. Así ha trabajado durante casi dos décadas, en silencio pero sin desvanecer en el intento.

Familiares y amigos de María Luisa Cobos, junto a numerorsas autoridades de la ciudad, quisieron estar a su lado en un día muy especial, que le cogía por sorpresa. Le habían dicho que se arreglara, que se pusiera guapa para asistir a una charla sobre "Manolote", y que luego habría una comida. Así que sacó fuerzas, pero al llegar a la puerta del Círculo de la Amistad, tuvieron que ayudarla a salir del vehículo. Una vez subida las escaleras, y abrir las puertas del salón, sus piernas no aguantaron la emoción y la sorpresa inundó su corazón. Tuvieron que cogerla por los brazos para que no cayera al suelo. María Luisa Cobos no se esperaba aquel recibimiento, y dicho por ella "no soy merecedera de tanto cariño". Hoy en COPE ha llega a decir "doy Gracias a Dios por tener este cáncer, porque gracia a él he recibibido tanto cariño y amor...".

Hoy ha vuelto a agradecer las muestras de cariño y amor recibido durante estos años y sobre todo en el homenaje de la noche del jueves 13 de febrero.