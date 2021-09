La historia del traficante de recuerdos que organiza la I Feria de coleccionismo y frikismo de Córdoba

“Me considero un traficante de recuerdos, porque todas esas cosas nos devuelven a la infancia”. Juan Antonio Cañadas es llamado “El Califa del cromo” –“es mi nombre comercial, porque tengo bastantes cromos de casi todas las épocas”- y el sábado organiza la I Feria de coleccionismo y frikismo en Córdoba. Las dos cosas al mismo tiempo porque “he querido mezclar los dos mundos, que casi van de la mano en este tema”.

En el Hotel Alfaros Cañadas exhibirá “cosas que pongo en el Bulevar del Gran Capitán los domingos”, pero no estará solo “van a venir el organizador de la XIII Feria de Villanueva del Trabuco y otros expositores de Málaga y Córdoba que van a exponer cosas de sus colecciones y vender y cambiar”

El evento tendrá lugar de 10.30 a 22.30 con un pequeño receso para comer y el acceso es gratuito: “Podrán venir curiosos y la gente a la que le guste todo lo coleccionable”.

Y, ¿qué colecciona el Califa del Cromo?. De todo, pero sobre todo “soy aficionado al Córdoba CF y al Real Madrid y son mis pasiones. Aparte, colecciono pins de distintas temáticas a raíz de que estuve en los Juegos Olímpicos de Barcelona como voluntario. Tengo una medalla que me dieron como colaborador en el Nou Camp, que di la vuelta de honor con la selección olímpica y la puse en el podio”.

En la feria todo envolverá al visitante en otra época. Incluso la música de los 70, 80 y 90 que sonará a través de una sinfonola que correrá a cuenta de “los hermanos Palomino, de carpintería y aluminio, que van a poner una exposición de cosas de Córdoba en el centro del salón no a la venta. Habrá cosas de Baldomero Moreno y otras antigüedades de Córdoba para retrotraernos a nuestra infancia”.

Cañadas explica con orgullo que “van a traer cromos, juguetes vintage y actuales, figuras, discos de vinilos, pins, cromos... Se podrá encontrar una variedad tremenda. Desde los juguetes con los que uno jugaba de pequeño hasta los actuales. Cualquier cosa antigua o vintage te puede retrotraer a la infancia”.

Porque lo vintage está de moda, “este mismo domingo me facilitaron en el mercadillo unos cuadros pequeñitos de Enrique Fuentes Guerra y los vendí por 30 euros. Todo lo antiguo y vintage está volviendo”.

El Cañadas coleccionista está radiante por esta iniciativa que le realiza, pero el Cañadas padre y profesional se encuentra mal: “Estoy en una situación extrema. En enero me dio un ictus, gracias a Dios he salido bien y no tengo secuelas de ningún tipo. Estoy en una situación económica mala y aunque tengo bastante experiencia en bastantes trabajos, pero con 49 años los empresarios no se atreven a contratarme”.

La edad atenaza a quien precisamente pretende hacer que otros no sientan la suya: “yo me siento joven para poder trabajar. He sido camarero, he limpiado coches y bloques, he cuidado personas mayores... Pero echas curriculum y prefieren siempre contratar a jóvenes. Tengo responsabilidades y que mirar por el alquiler de la casa donde estoy y pensar en mi hijo de 16 años. Tenemos que vivir”.

El sábado, en el Hotel Alfaros, este traficante de recuerdos espera que muchos cordobeses se evadan de 2021 -y, en consecuencia de su edad, del stress, del Coronavirus, de los miedos…- por un rato. Vivirlo será, además, gratis.

