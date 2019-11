Hernández atribuye al "activismo" del partido los "buenos" resultados electorales

El presidente de Vox en Córdoba y portavoz en el Parlamento de Andalucía, Alejandro Hernández, ha atribuido este lunes al "activismo" de su partido los "buenos" resultados electorales, al contar "con grandes líderes nacionales" y "una infantería de voluntarios que da una ventaja notable, lo que sirve para contrarrestar otros inconvenientes".

Así lo ha resaltado Hernández en una rueda de prensa en Lucena, municipio cordobés donde Vox ha sido el partido más votado, junto con el candidato electo de Vox por Córdoba al Congreso de los Diputados, José Ramírez del Río.

Tras destacar la labor que han realizado los voluntarios en Lucena y su entorno, el parlamentario ha valorado el trabajo que se ha hecho en la localidad con respecto al centro de menores extranjeros no acompañados (Menas). "Hace poco tuvimos un acto en Lucena donde pusimos sobre la mesa el problema del centro de Menas, nos criticaron porque había poca gente, bueno, pues las urnas han hablado", ha dicho.

No obstante, ha aclarado que "la victoria en Lucena no está vinculada a este hecho, pero sirve como ejemplo para demostrar que Vox es la voz de muchos ciudadanos que no se sentían representados por otras fuerzas políticas".

El presidente de Vox en Córdoba ha subrayado, además, el resultado en otras localidades donde se ha conseguido ser la segunda fuerza más votada como Priego de Córdoba, Baena, Cabra, La Carlota, Peñarroya-Pueblonuevo, Puente Genil, Montoro, Santaella, Villaviciosa y Encinas Reales.

"Hemos subido en Andalucía de un 13 a un 20 por ciento, de seis a 12 diputados", ha enfatizado Hernández, quien ha matizado que "no ha sido tampoco una sorpresa, porque en las mesas y en los actos hemos conocido las sensaciones de la calle y saben que hemos escuchado todas las propuestas de la ciudadanía".