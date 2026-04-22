Hallado el cadáver del hombre que se precipitó al río Guadalquivir en Montoro
Equipos subacuáticos y aéreos han estado trabajando desde el pasado lunes por la tarde en la búsqueda del cuerpo de un temporero de 31 años
Andalucía - Publicado el - Actualizado
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La Guardia Civil ha localizado sin vida el cuerpo del hombre de 31 años que desapareció el pasado lunes por la tarde en el municipio cordobés de Montoro. Fuentes cercanas al operativo han confirmado a esta cadena que el cadáver se han hallado en el perímetro donde los agentes han estado buscando esta mañana, bajo el Puente Mayor del río Guadalquivir.
Según ha especificado a COPE la alcaldesa de Montoro, Lola Amo, se trataba de un temporero, venido a Córdoba para trabajar en la campaña de la aceituna, que solía moverse con otro grupo de trabajadores, pero al que no se le conocían familiares en la localidad.
En las labores de búsqueda han trabajado agentes de Seguridad Ciudadana, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), un helicóptero y con la colaboración de Protección Civil y Policía Local, entre otros efectivos, como los bomberos del Consorcio Provincial que han trabajado en los primeros momentos.
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