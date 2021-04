Gutiérrez Solís:"Hemingway alternaría Twitter con Instagram y cuando bebiera tendría que ser estupendo leerlo"

“Vaya, parece que lo de las últimas noches no fue casualidad”. Así empieza el último éxito tuitero en forma de hilo del escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís. “El hilo lo han pillado muchos cordobeses y tiene su toque cordobés porque hablo del salmorejo y las torrijas, que son las tradicionales de Córdoba de toda la vida”, recalca en mitad de la entrevista sin que queramos revelar de qué trata para que sea leído hasta el final a través de su cuenta @gutisolis.

-Un hilo que ha roto moldes, esquemas y que han visto...

-Más de un millón de lecturas ha tenido ya. Teniendo en cuenta que lo hice conscientemente a una hora infame para twitter como un viernes a las once de la noche, pero quería que tuviera ese componente realista de que me estaba pasando lo que contaba. No le veía sentido publicarlo a las nueve de la mañana. Empezó muy bien, luego se paró y al dar el salto a latinoamérica fue cuando dio el pelotazo.

-A pesar de la mala fama que tiene... en twitter hay de todo, ¿no?

-Tiene lo que tú quieras encontrar y luego lo que tú pretendas en la vida. Me gusta mucho una reflexión de que es como salir por la noche. Puedes irte a un bar en el que sabes que habrá greña y jaleo y lo normal es que acabes en bronca o a otro a tomarte una copa escuchando buena música. Son elecciones en la vida que uno toma. Es un lugar de creatividad y encuentro y donde encontrar gente fantástica. Tengo amigos a través de twitter y con ellos mantengo conversaciones más allá de la red. Gente que de otro modo no hubiera podido encontrar.

-Esta forma de hilos se está convirtiendo en una especie de nuevo género literario

-Abordo un hilo igual que si estuviera escribiendo una novela, un relato o un artículo de opinión. Es literatura teniendo en cuenta que tienes que hacer ese ejercicio de contención de la extensión de la cajita del tuit. Es más, intento que sean lo más literarios posibles y que tengan su exposición, nudo y desenlace de manera clásica.

-¿Te condiciona mucho la extensión de los tuits?

-Quien haya leído mis hilos yo no utilizo abreviaturas y me gusta respetar el idioma y a veces me gustaría ser un poco más literario, pero eso tal vez forma parte del éxito de los hilos porque así tiene esa forma de narración oral de que es lo que está pasando y son todos muy reales y cotidianos. Siempre están relacionados con mis vecinos -ficticios, afortunadamente- y parten de algo muy rutinario para todos nosotros.

-Gracián, Chéjov, Gómez de la Serna... ¿A quién verías más tuiteando?

-Balzac sería un tuitero fabuloso. Hemingway alternaría instagram con twitter y cuando bebiera tendría que ser estupendo leerlo. Bukowski sería delirio y enfrentamiento... La mayoría de los escritores serían twitteros. Ayer me acordaba del libro de Irene Vallejo - “El infinito en un junco”- y ella habla de eso. La narración desde el principio de los tiempos se ha ido adaptando a los medios que tiene. Si ahora tenemos una herramienta de comunicación como twitter es normal que se adapte. Forma parte de un proceso evolutivo lógico.

-No hace mucho lanzaste “El lenguaje de las mareas”. No sé si estos hilos tendrían cabida en un libro o se perdería la gracia...

-A veces los hilos me sirven de piezas para arranque de una novela. De hecho, la novela que estoy escribiendo ahora -la tercera entrega de la saga de Carmen Puerto, que le queda un montón- tiene partes de hilos que he escrito porque me interesaba que el arranque fuera así. Pero entiendo que son cosas muy diferentes.

-¿Para cuándo el próximo hilo?

-Pronto voy a hacer un hilo nuevo. Diez, quince días o un mes... Me encanta hacerlo y me lo paso pipa. Habrá más seguro.