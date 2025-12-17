La Guardia Civil asesta un nuevo golpe al narcotráfico en Córdoba con cinco detenidos
Dos operaciones simultáneas en Villanueva de Córdoba y La Carlota se saldan con varios registros e incautaciones de droga, según ha podido conocer COPE
Córdoba - Publicado el
1 min lectura
La Guardia Civil de Córdoba ha desarrollado en la mañana de este martes dos nuevas operaciones contra el tráfico de drogas en la provincia. Según ha podido conocer COPE por fuentes cercanas a la investigación, el operativo se ha saldado por el momento con cinco personas detenidas.
Actuación en Villanueva de Córdoba
Una de las intervenciones ha tenido lugar en la localidad de Villanueva de Córdoba, donde los agentes han procedido a la detención de tres personas. Además, se han efectuado tres registros domiciliarios en los que se han intervenido diversas cantidades de droga que aún están pendientes de recuento.
Operación simultánea en La Carlota
De forma paralela, la Guardia Civil ha desplegado un segundo dispositivo en La Carlota. En esta localidad se ha detenido a dos personas y también se han practicado registros, incautando diferentes tipos de sustancias estupefacientes cuya cantidad está por determinar.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE CÓRDOBA
"La locura de imponer a todo el mundo una electrificación para la que no estamos preparados y que casi se carga la industria del automóvil europea, ¿a quién beneficia?"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h