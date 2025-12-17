La Guardia Civil asesta un nuevo golpe al narcotráfico en Córdoba con cinco detenidos

Agente de la Guardia civilvehiculo en el que viajaban en Villafranca de CordobaAgente de la Guardia civil

La Guardia Civil de Córdoba ha desarrollado en la mañana de este martes dos nuevas operaciones contra el tráfico de drogas en la provincia. Según ha podido conocer COPE por fuentes cercanas a la investigación, el operativo se ha saldado por el momento con cinco personas detenidas.

Actuación en Villanueva de Córdoba

Una de las intervenciones ha tenido lugar en la localidad de Villanueva de Córdoba, donde los agentes han procedido a la detención de tres personas. Además, se han efectuado tres registros domiciliarios en los que se han intervenido diversas cantidades de droga que aún están pendientes de recuento.

Operación simultánea en La Carlota

De forma paralela, la Guardia Civil ha desplegado un segundo dispositivo en La Carlota. En esta localidad se ha detenido a dos personas y también se han practicado registros, incautando diferentes tipos de sustancias estupefacientes cuya cantidad está por determinar.