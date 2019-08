El Grupo Social ONCE crea 90 nuevos empleos en Córdoba en el último año y las ventas crecen un 6%

El Grupo Social ONCE ha creado 90 nuevos puestos de trabajo en el último año en Córdoba, las ventas de los productos de juego social de la organización se incrementaron en un 6 por ciento, la inversión social superó los 5,7 millones en la provincia y se han repartido cerca de 25 millones en premios, según el Informe de Valor Compartido 2018 que han presentado este martes el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y la directora de la Organización en Córdoba, Carmen Aguilera, junto al consejero territorial, Francisco Valderas.

La gestión del Grupo Social ONCE, que integran ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, en la provincia arroja un balance positivo, de consolidación del crecimiento iniciado hace cuatro años en términos de empleo, ventas, inversión social, formación y prestación de servicios sociales.

"Este balance nos afianza y nos compromete más cada día con la ciudadanía", según ha afirmado Martínez, quien ha resaltado que "los cordobeses deben saber que si nos necesitan, estaremos a su lado, y lo haremos siempre con la premisa de crear más empleo y de calidad para las personas que lo tienen más difícil que el resto".

En concreto, el Grupo Social ONCE generó el año pasado un total de 90 nuevos puestos de trabajo en Córdoba, de los que 87 son empleos para personas con discapacidad. De esta forma, el Grupo Social ONCE suma una plantilla de 820 trabajadores, más del 42 por ciento son mujeres y el 58 por ciento tienen algún tipo de discapacidad.

En Córdoba, la ONCE cuenta con 413 vendedores, todos ellos con discapacidad, de los 5.214 que integran la red de ventas de la organización en la comunidad autónoma.

EL JUEGO Y SERVICIOS SOCIALES

Mientras, las ventas de la ONCE en Córdoba el año pasado ascendieron a 46,43 millones de euros, que suponen un incremento del 6,08 por ciento con respecto al ejercicio anterior.

El total de ventas de la ONCE en la provincia representan el 7,08 por ciento del conjunto de ventas de la organización en Andalucía, que el año pasado sumaron 655,65 millones de euros.

Los sorteos de la ONCE repartieron en Córdoba 24,93 millones de euros en premios a lo largo de 2018, de los 351,98 millones repartidos en Andalucía.

Entretanto, la inversión social del Grupo Social ONCE en la provincia ascendió en 2018 a 5,72 millones de euros de los 80,71 millones que sumó este capítulo en la comunidad autónoma destinada a prestar servicios de atención personalizada al colectivo de afiliados y solidaridad con otras discapacidades.

De cada euro ingresado por un cupón o producto de juego social vendido por la ONCE, el 53,7 por ciento se destina a premios, el 22,5 por ciento a salarios de los agentes vendedores, un 13,4 por ciento a gastos de gestión del juego y el 10,4 por ciento restante a mejorar la vida de las personas ciegas y con otras discapacidades.

Un total de 60 personas se afiliaron a la organización en Córdoba durante el último año. Así, la provincia cuenta con 1.353 personas ciegas y con discapacidad visual grave que representan el 8,70 por ciento del conjunto de afiliados en Andalucía. De ese colectivo, 35 cordobeses son afiliados sordociegos que recibieron un total de 1.646 horas de mediación personalizada en el último año. Hay además 15 afiliados que cuentan con un perro guía para su movilidad diaria en la provincia, dos de ellos entregados en el último año.

Los afiliados a la ONCE en Córdoba recibieron 655 servicios personalizados, realizaron 889 solicitudes de adaptación bibliográfica, hicieron 110 intervenciones de aprendizaje de braille y formación en nuevas tecnologías y atendieron 141 asistencias formativas.

A lo largo del último año un total de 2.825 personas asistieron a alguna de las cien actividades de animación sociocultural y deportiva organizadas por la ONCE en Córdoba. La Federación Andaluza de Deportes para Ciegos, por su parte, cuenta en la provincia con 26 licencias deportivas de las 581 que hay en Andalucía.

La ONCE cuenta en Córdoba con 49 voluntarios que apoyan las necesidades de sus afiliados y que el último año realizaron 964 servicios de voluntariado que prestaron 2.606 horas de voluntariado solidario. En el ámbito educativo, en el último curso escolar un total de 161 alumnos ciegos y con discapacidad visual grave recibieron la atención educativa de la ONCE, en todos los niveles, en colaboración con la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía.

EL EXTRA DE VERANO

El Extra de Verano de la ONCE se juega este año el día 15 de agosto y ofrece un premio de 20 millones de euros a las cinco cifras y serie, el mayor premio al contado que da la ONCE a un único cupón.

Además repartirá 119 premios de 60.000 euros a todas las series del primer premio y 1.080 premios de 3.000 euros a las últimas cuatro cifras del primero.

Y repartirá también 20 premios adicionales de 100.000 euros a las cinco cifras y serie de las extracciones adicionales y 2.380 premios de 600 euros a las cinco cifras de estas extracciones. En total, hay más de un millón de cupones con premios y 42 millones de euros en premios.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE ('www.juegosonce.es'), y establecimientos colaboradores autorizados.