El Gran Teatro de Córdoba acogerá 'Grease, El Musical' del 19 al 22 de octubre

'Grease, El Musical', basada en la película protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta, llegará al Gran Teatro de Córdoba del 19 al 22 de octubre, dentro de su gira por el 50º aniversario, un espectáculo cuyas entradas ya están a la venta. Según informa la productora en una nota, el secreto del musical "no está sólo en su mítica partitura y en sus deslumbrantes coreografías", sino que lo que ha hecho que 'Grease' "perdure a lo largo de generaciones es su autenticidad, su retrato --a veces duro, pero siempre cercano-- de un grupo de adolescentes enfrentados a las emociones más básicas y a los conflictos más elementales de todo joven". 'Grease, El Musical' es el fenómeno de la cultura pop que narra la vida en el 'high school' de una pequeña ciudad americana en los años 50. En 1979, la película de Olivia Newton-John y John Travolta acabó de darle a 'Grease' su "indudable sello de mito de los musicales".

La nueva superproducción española no supuso solo la celebración del 50 aniversario de la obra que se ha convertido en clásico de los musicales, sino que ha sido también la plataforma para presentar a "un elenco de actores y actrices de una nueva generación de extraordinario talento preparados en todas las disciplinas que el musical requiere". El elenco de 'Grease, El Musical' está encabezado por Quique González (Danny); Natalia Serra (Sandy); Isabel Pera (Rizzo); Diego Rey (Kenickie); Lucas Miramón (Doodye); Elisa Hipólito (Marty); Pau Gimeno (Roger) y Sonia Vallverdú (Frenchy), entre otros. Un elenco con artistas que han participado en musicales como 'Sonrisas y Lágrimas', 'Cabaret' o 'Billy Elliot', series como 'Paraíso' (Movistar) 'Hernan' (Amazon) 'Luimelia' (Atresplayer), 'Stories from Norway' (Apple TV) '¿y si sí...?' (TVE) o 'Jaguar' (Netflix), o la reciente 'UPA Next', secuela de 'Un paso adelante' protagonizada por 'Danny' Quique González y películas como 'Explota Explota' o 'Voy a pasármelo bien' (estreno 2022, dirigida por nuestro director David Serrano), e innumerables programas de televisión y obras teatrales.

La nueva superproducción de 'Grease, El Musical', edición 50 aniversario, cuenta con dirección de David Serrano; dirección musical de Joan Miquel Pérez; coreografías de Toni Espinosa; escenografía de Ricardo Sánchez Cuerda; luces de Juanjo Llorens; sonido de Gastón Briski y vestuario de Ana Llena. La versión y adaptación de las canciones corresponden a Alejandro Serrano y David Serrano. La producción ejecutiva está a cargo de Marcos Cámara y Juan José Rivero, y los productores son Pilar Gutiérrez, Marcos Cámara y Juan José Rivero.