El gran apagón que paralizó Córdoba cumple un año: ¿hemos aprendido la lección?

Este 28 de abril se cumple un año del gran apagón que dejó a Córdoba capital sin suministro eléctrico durante 12 horas y hasta 24 horas en algunos puntos de la provincia. Aquel 28 de abril de 2025, a las 12:30 del mediodía, la ciudad se paralizó por completo: los semáforos se apagaron, los trenes detuvieron su marcha y el servicio de emergencias 112 recibió un aluvión de llamadas.

El relato de los afectados

Alberto, desde su quiosco en Capitulares, recuerda el momento con una mezcla de sorpresa y tranquilidad. Su asesor, que estaba con él, "lo achacaba a unas obras que estaban haciendo en el bloque", pero el apagón era generalizado. Para su negocio, el impacto fue mínimo: "A mí muy poco, porque, vamos, que yo esté sin ordenador, al momento dado, pues no me pasa absolutamente nada. Y el cajón, el dinero se abre con llave".

La situación fue más tensa para Alexandra, trabajadora de la taberna La Cuarta, aunque el servicio no se detuvo. "Estábamos asustados, la verdad", confiesa, pero la gente "seguía viniendo, pidiendo de comer". Se las ingeniaron para servir platos fríos como jamón, ensaladilla o salmorejo y cobrar en efectivo, "con la calculadora, como a la antigua usanza".

Mi reflexión es que no estábamos preparados y no hemos aprendido nada desde entonces" Alberto Quiosco Alberto

La incertidumbre, un año después

Para Antonio, de la frutería El Sabor de la Fruta, la mayor inquietud fue la pérdida del género perecedero. Tuvo que cerrar el negocio y enfrentarse a la "incertidumbre" de no saber qué pasaría con sus productos. El no poder contactar con sus familiares agravó la situación. Su reflexión un año después resume el sentir general: "Yo en verdad creo que cualquier cosa puede pasar, que tienes que estar preparado, porque si pasó eso, ¿por qué no va a volver a pasar?".

Si pasó eso, ¿por qué no va a volver a pasar?" Antonio Frutero de El Sabor de la fruta

La experiencia de los comerciantes y ciudadanos de Córdoba pone de manifiesto la fragilidad del sistema y la falta de preparación ante un evento de esta magnitud. Un año más tarde, la opinión generalizada, como resume Alexandra, es que "no estábamos preparados y no hemos aprendido nada, porque como ya, digamos, pasó, pues ya está".