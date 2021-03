Ginés Liébana: “Córdoba es una ciudad privilegiada. Tiene una situación muy poética”

Nació en Torredonjimeno (Jaén), pero su corazón está en Córdoba. El polifacético artista Ginés Liébana cumple hoy 100 años y el Ayuntamiento le homenajeará con una serie de actividades a divulgar la obra creativa de este miembro fundador del Grupo Cántico.

Liébana ha explicado en COPE que vive este día “encantado” y “un poco aturdido porque el teléfono está constantemente sonando”. Haciendo un recorrido por su vida, recuerda que “no tenía éxito porque lo que yo hacía era influenciado por una infancia que viví en un pueblo en la frontera entre Córdoba y Jaén y allí mi vida era muy simple. No he tenido vocación contemporánea”.

Abundando en su reflexión, expuso que “he tenido una vida entregada a trabajar. Escribir, dibujar, hacer collage, pero no tenía éxito porque correspondía más a esta época. He tenido que esperar todo este tiempo para poder ser comprendido. Nunca me han hecho caso en los concursos en los que yo he intervenido”

El artista está centrado en su labor creativa a pesar de los inciertos tiempos que vivimos: “He seguido siempre trabajando. La pandemia nos ha trasladado a una visión muy especial de la vida. Todo lo que hice estaba hecho para ahora. Mi libro “Bolso con piel de padre” trata de un cocodrilo que va detrás de su padre y se acaba haciendo un bolso con su piel. Era inconcebible en los años 60 que un gay llegara a Ministro. Yo me adelanté al tiempo. Parir es cosa de hombres, la caraja mecánica responde”.

¿Cómo será recordado el Grupo Cántico en la Historia? “No depende de mí. Es cosa de la opinión pública y demás. Es una cosa muy compleja. Todo el mundo en aquel tiempo todos andaban en la duda. No podemos decir nunca qué es la verdad porque siempre están pasando cosas que nos hacen cambiar”.

La trayectoria creativa de Liébana no se explica sin la ciudad de Córdoba, de la que está enamorado: “Una ciudad privilegiada por la situación que tiene, porque tiene enseguida la Sierra y el Río. Para entrar en la Campiña tienes que subir. Tiene una situación muy poética y muy bella y supera a cualquier ciudad de Andalucía. Porque la propia Granada, que tiene una Sierra Nevada.. no es lo mismo, porque Córdoba tiene como una cosa que se hunde. Es muy singular y eso marca mucho. El Alcázar Viejo y toda esa parte. Es muy destructiva, eso sí, pero no se puede cargar el hábito. Eso nadie lo rompe. Permanece”

