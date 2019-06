Fuentes: "El cambio de calles se hará cumpliendo con la legalidad"

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha aclarado que el nuevo cambio de nombres de dos calles y una plaza renombradas hace unos días por el anterior gobierno de PSOE e IU conforme a la Ley de Memoria Democrática se hace "ajustado a derecho", por lo que no le preocupa que el asunto termine en los tribunales.

El edil de Urbanismo ha recordado que es una de las cosas que en su día se defendió desde el PP "porque estábamos absolutamente de acuerdo en el tema de las exhumaciones y salió por consenso, porque era un clamor y había que hacerlo para devolver la dignidad a las familias", y de las 15 calles propuestas para cambiarles el nombre, "aceptamos y votamos a favor en 12". Al respecto, ha indicado que "había una con el precedente en Cádiz de José María Pemán, que el alcalde la mantiene y entendíamos que podía haberse mantenido, pero en cualquier caso sí nos opusimos a tres": Cruz Conde, Vallellano y Plaza de Cañero.

En este sentido, ha remarcado que "hay una fórmula que aceptábamos y que era de consenso, con todo el rigor del mundo, respetando la memoria histórica en su integridad", de manera que entiende que se pueden renombrar las calles de Cruz Conde, "como la conoce la gente", en lugar de Foro Romano, así como la Avenida de Vallellano, en lugar de Avenida del Flamenco. Y la Plaza de Cañero, "porque es un símbolo como barrio", y ha recordado que el alcalde, José María Bellido, y él estuvieron con la asociación de vecinos y "la gente conoce el barrio como Cañero, no lo asocia al picador, que también, pero es el barrio de Cañero, emblemático, reivindicativo y obrero, que ha peleado ese nombre", ha mantenido Fuentes, quien cree que es "de justicia y así lo han manifestado los ciudadanos".

Por tanto, el gobierno de PP y Cs pretende recuperar nombres "populares e históricos", con lo que la ahora calle Foro Romano, antes José Cruz Conde, se llamará Cruz Conde; la avenida del Flamenco, antes Conde de Vallellano, se llamará Vallellano, mientras que la Plaza de los Derechos Humanos volverá a denominarse tal y como era antes, Plaza de Cañero. Para ello, el popular ha reivindicado que "hay argumentos jurídicos para defenderlas", además de "populares, tras la consulta a los vecinos" y el "informe del secretario del Pleno, que avala", por lo que se actuará "con el cumplimiento riguroso de la ley, respetando en su integridad la memoria histórica", pero siendo "coherentes" con el debate del PP en la comisión municipal sobre la memoria histórica.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

VOX

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha considerado que el cambio de nombres es "un paripé del PP", siendo "un partido que en Andalucía quiere derogar la ley y en Córdoba actúa como si esa situación no existiera". La concejal ha defendido que su partido aboga por devolver sus nombres a todas las vías recientemente cambiadas y ha dicho que "sorprende" el inicio del cambio de nombres de calles, "porque el ahora alcalde pedía en su momento consenso y participación para decidir el nombre de las calles y si se quitaban o no". Badanelli también ha cuestionado "dónde está la voluntad del PP de reponer el nombre de la calle José María Pemán y Cronista Rey Díaz, como en su momento anunciaron y públicamente recogieron firmas", por lo que cree que "es un engaño a los cordobeses y Vox no participa en esta pantomima".

Sobre las 23 medidas planteadas por el gobierno local para sus primeros cien días, Paula Badanelli ha asegurado que "la mayoría carecen de contenido y trascendencia" y ha apostillado que "no se puede entender la subida de salarios y reponer tres calles de forma torticera".

IZQUIERDA UNIDA

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Córdoba, Pedro García, y el presidente del Foro por la Memoria de Córdoba, Luis Naranjo, han criticado este martes el "cinismo político" que demuestra el gobierno municipal de PP y Cs, "con el apoyo de la extrema derecha" de Vox, al pretender reponer nombres franquistas en calles, que habían sido cambiados en virtud de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, y hacerlo asegurando que cumplirán la Ley. García ha señalado el hecho de que "la primera decisión que ha tomado el alcalde de Córdoba", el popular José María Bellido, "no ha sido reunirse con los trabajadores de ABB para parar el ERE" que ha anunciado la empresa, sino "seguir manteniendo el franquismo sociológico" en la ciudad.

El portavoz de IU, García ha avisado que IU seguirá defendiendo el "cumplimiento" de dicha Ley, para que "quienes participaron en el golpe de Estado" fallido de 1936 "y que participaron en el posterior genocidio que se produjo en nuestro país, pues no tengan el reconocimiento de una calle" con su nombre en Córdoba. Por su parte, el presidente del Foro de la Memoria de Córdoba, Luis Naranjo, ha asegurado que "lo que está ocurriendo ahora en Córdoba es muy grave" y, además, "está teñido de una dosis de cinismo político, pues se afirma" por el gobierno local de PP y Cs "que se va a cumplir la Ley, cuando se está incumpliendo radicalmente".