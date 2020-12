Fran Rivera denuncia el chantaje que ha sufrido en Instagram: "Quieren romper mi familia"

Un día después de anunciar que el próximo lunes entrevistará a su hermano Cayetano, el diestro Fran Rivera ha contado a través de los stories de Instagram que se ha convertido en víctima de un chantaje.

El hijo de Paquirri y Carmina Ordoñez ha tenido que hacer frente a un perfil anónimo que le ha chantajeado y amenazado por no seguirle el juego. Esta persona se ha dedicado a pasar capturas de las conversaciones que tenía con familiares y amigos."Quiero salir hablando antes de que esto arda y se desmadre", se ha justificado el diestro antes de contar lo sucedido.

"Estoy siendo víctima de una manipulación brutal de mi Instagram. Víctima por una persona a la que no le he seguido su juego y se ha sentido tremendamente ofendida y después de insultos y amenazas ha manipulado Instagram y ahora se lo ha reenviado a muchísima gente con la intención de hacer daño a una familia, aprovechando todo el revuelo. Por qué no pones el mensaje en el que te digo que por favor me dejaras de mandar ese tipo de fotos, me da mucha pena, esto va a ir a manos de mi abogado y la justicia verá si se puede hacer algo o no. Esto es lamentable y es muy triste que haya gente tan sumamente mala y con intención de hacer tanto daño. Se lo han mandado a mi hija, a amigas de mi mujer, a amigos míos. Corta y pega" explicaba Francisco Rivera.

Rivera ha anunciado que ya ha acudido a su abogado, el sevilla Joaquín Moeckel, y espera que la justicia pueda actuar ante esta situación.

El torero ha recibido muchos mensajes de apoyo a este mensaje como la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes: "No dejes que esas cosas te influyan; desgraciadamente hay quien solo vive para intentar perjudicar a otros. Te mando un abrazo enorme querido amigo. Eres grande!!❤️❤️❤️".

Entrevista a su hermano Cayetano

Francisco Rivera entrevistará el próximo lunes, 21 de diciembre, a su hermano Cayetano en su espacio de entrevistas "Rivera y amigos" en el programa de Atresmedia, 'Espejo Público'.

Se trata de una entrevista inédita en la que Cayetano se pronunciará sobre la lucha de los hermanos están realizando junto su hermanastro Kiko Rivera, para que Isabel Pantoja les entregue los objetos personales que su padre les dejó en herencia, y que la tonadillera mantiene en su finca Cantora desde hace más de 30 años.

La entrevista más íntima de @Paquirri74 a su hermano @Cayetano_Rivera donde desvela los secretos de la herencia de 'Paquirri' #RiverayRivera



▶https://t.co/DLc8kTnt1Ipic.twitter.com/Ar4n4intUA — Espejo Público (@EspejoPublico) December 16, 2020

Los hijos de 'Paquirri' y Carmen Ordóñez charlarán sobre el futuro profesional y personal de Cayetano, quien ha dejado entrever que prevee retirarse pronto de los ruedos. Pero también, los hermanos Rivera hablarán sobre uno de los temas más controvertidos de su familia: la herencia de su padre.

