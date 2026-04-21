La Formación Profesional se reinventa en Córdoba con un modelo práctico y enfocado en la empresa

Campus Córdoba celebra este viernes el Campus Córdoba Fest 2026, una jornada de puertas abiertas diseñada para orientar a jóvenes y familias sobre su futuro en la formación profesional. El evento, que comenzará a las 18:00 horas, ofrecerá a los asistentes una visión completa de las salidas laborales y la oferta formativa del centro a través de presentaciones, visitas guiadas y contacto directo con docentes y alumnos. La iniciativa busca dar respuesta a una de las grandes preocupaciones de estudiantes y familias: la empleabilidad.

Un modelo formativo único

La directora de Campus Córdoba, Patricia Cuevas, destaca que el centro se diferencia por su modelo formativo práctico y su estrecha colaboración con empresas líderes. "Nuestro modelo formativo es un modelo muy práctico, muy enfocado a la empleabilidad, muy enfocado a la realidad profesional", afirma Cuevas. Esta combinación de formación práctica y títulos oficiales se desarrolla en unas instalaciones acondicionadas para simular el entorno laboral real, lo que convierte al campus en "un centro único y diferente".

Nuestro modelo formativo es un modelo muy práctico, muy enfocado a la empleabilidad" Patricia Cueva Directora de Campus Córdoba

El Campus Córdoba Fest está especialmente dirigido a estudiantes que aún no tienen clara su orientación profesional. El objetivo es que puedan "vivir una experiencia real" y conocer de primera mano los espacios formativos del campus. La jornada está pensada para que los asistentes no solo reciban información, sino que participen activamente y descubran su vocación a través de talleres lúdicos y divertidos, pero siempre orientados al desarrollo profesional.

Talleres interactivos: del motor a la IA

La oferta de actividades es amplia y variada. En la escuela de automoción, Motyo, los asistentes podrán participar en talleres de diagnóstico de vehículos, simulación de carreras y demostraciones sobre cómo se eliminan imperfecciones en superficies pintadas. Por su parte, la escuela de comercio y marketing, Silvo, ha preparado tres talleres centrados en el grado medio de actividades comerciales, donde se abordarán temas como el manejo de TPV, la organización del punto de venta y la atención al cliente.

La gastronomía también tendrá un espacio protagonista en Kurtuba, la escuela de hostelería del campus. Allí se han diseñado diferentes estaciones sensoriales para despertar la curiosidad de los visitantes. Actividades como "adivina la especia", "emplata como un chef" o "el sabor original" permitirán a los jóvenes explorar de forma práctica el mundo de la alta cocina y la restauración.

Campus Córdoba

La tecnología y la inteligencia artificial (IA) serán otro de los grandes atractivos. Conscientes del impacto de la IA en el mundo actual, el campus ofrecerá talleres para crear presentaciones profesionales en menos de un minuto, componer canciones a partir de un texto, clonar la propia voz para conversar con una IA y explorar otras aplicaciones innovadoras. Según Cuevas, son "un montón de actividades orientadas a las familias profesionales que nosotros tenemos en el campus, pero también de una manera lúdica y divertida".

Nuevas titulaciones para un mercado en evolución

El campus se encuentra en constante evolución para adaptarse a las demandas del mercado laboral. Patricia Cuevas subraya que Campus Córdoba es "un campus por y para las empresas", lo que impulsa una continua actualización de su oferta. De cara al curso 2026-2027, el centro presenta importantes novedades, destacando la incorporación de Indra Group como empresa colaboradora.

Campus Córdoba es un campus por y para las empresas" Patricia Cuevas Directora de Campus Córdoba

Esta nueva alianza permitirá impartir grados superiores de las familias de Electricidad y Electrónica y Mecatrónica Industrial. Además, se ampliará la oferta con más de 50 certificados profesionales en diversas áreas. Cuevas recuerda que la formación profesional no se dirige únicamente a los jóvenes, sino también a "la gente que quiere una capacitación técnica muy especializada sobre un sector determinado".

La oferta para el próximo curso también incluirá titulaciones en inteligencia artificial con el centro Área, Transporte y Logística con FP Logic, y Bienestar y Termalismo en colaboración con Jaman al-Ándalus. Asimismo, se lanzarán las primeras certificaciones en hotelería con South Hotel Boutique y en panadería y repostería, de la mano de José Roldán, reconocido como el mejor panadero del mundo.

Para todos los interesados, el plazo de matrícula para el curso 2026-2027 ya está abierto. Toda la información se puede encontrar en la página web campuscordoba.com. Además, es posible solicitar una cita previa para visitar las instalaciones y recibir atención personalizada para resolver cualquier duda sobre los estudios y el proceso de inscripción.

La jornada del Campus Córdoba Fest 2026 culminará en los jardines del centro con música en vivo y un aperitivo. Será un espacio para "compartir y disfrutar de una magnífica jornada de convivencia y de orientación profesional", concluye la directora, ofreciendo un cierre perfecto para un evento que combina aprendizaje, diversión y futuro.