Flora 2025 llenará Córdoba de arte floral con cinco grandes instalaciones y un centenar de actividades

Córdoba volverá a ser en octubre un referente internacional en la unión entre naturaleza y arte contemporáneo. Del 13 al 23, la ciudad acogerá la octava edición del Festival Internacional Flora, una cita que se ha consolidado como escaparate de creadores de todo el mundo y que este año amplía su programación con propuestas culturales paralelas que buscan llegar a públicos muy diversos.

La presentación del festival tuvo lugar en el Palacio de Orive, donde se desvelaron tanto las sedes principales como los artistas que participarán en esta edición. Serán cinco los patios históricos que se transformarán en escenarios efímeros de creación: el Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral, el Patio del Reloj de la Diputación en el Palacio de la Merced, el Patio II del Museo Arqueológico, el Patio de las Columnas del Palacio de Viana y el patio central de Orive. Cada espacio acogerá una instalación única, diseñada en exclusiva para el certamen.

Los nombres propios de este año abarcan trayectorias y sensibilidades muy distintas. Desde Estados Unidos llega Putnam Flowers, conocido por su dominio del color y las composiciones exuberantes; de México, La Musa de las Flores mostrará un trabajo marcado por la delicadeza paisajística; Paula Anta, representante española, explorará las conexiones entre botánica y fotografía contemporánea; el brasileño Wagner Kreusch desplegará una obra que combina experimentación artística y sensibilidad natural; y el creador Ikefrana, ganador de la convocatoria Patio Talento, presentará una instalación que subraya el vínculo entre flores, semillas y sostenibilidad.

(Desde Izda.) Emilio Ruiz, Juan Ceña, María Van Den Eynde Y José María Bellido, En La Presentación De Flora 2025.

Estas cinco propuestas competirán por los premios económicos del festival, dotados con 25.000 y 10.000 euros respectivamente, considerados los de mayor cuantía en esta disciplina artística. El jurado dará a conocer a los ganadores el 17 de octubre. Para dar vida a las instalaciones se calcula que se emplearán unos 20.000 tallos y 5.000 plantas, un despliegue que evidencia la magnitud de la cita.

Pero Flora no se limita a lo ornamental. El programa de 2025 incluye cerca de un centenar de actividades complementarias que van desde la danza hasta el cine, pasando por conferencias, talleres, conciertos o propuestas artesanales. La intención es ofrecer un diálogo continuo entre arte, botánica y ciudadanía, reforzando la idea de que el festival es un acontecimiento de ciudad más allá de las propias obras florales.

El impacto del evento ya quedó reflejado en estudios recientes, que cifraron en casi 47 millones de euros la repercusión económica de la edición anterior. A ello se suma la creación de empleo y la implicación de empresas, entidades e instituciones que este año alcanzan las 130 colaboraciones. Este tejido de apoyos, junto con la respuesta del público, convierte a Flora en un fenómeno cultural y social que trasciende las fronteras locales.

La filosofía del festival se centra en reivindicar la botánica como fuente de inspiración contemporánea, con un enfoque que combina respeto por el patrimonio y proyección internacional. Los patios cordobeses, habituales símbolos de identidad y hospitalidad, se convierten durante diez días en laboratorios creativos donde tradición y vanguardia se entrelazan.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición es la apuesta por la transversalidad: Flora pretende ser un espacio inclusivo que convoque a familias, jóvenes, turistas y especialistas en torno a la celebración de la naturaleza. La programación contempla también charlas científicas y encuentros con los propios artistas, lo que permitirá al público acercarse al proceso creativo y comprender las motivaciones detrás de cada instalación.