La Fiscalía ve indicios de prevaricación y falsedad documental en los contratos menores de Infraestructuras

La Fiscalía de Córdoba ha dado traslado al juzgado decano de Córdoba de un decreto sobre la denuncia interpuesta por IU y Podemos sobre una serie de contratos del área municipal de Infraestructuras al considerar que hay indicios de presuntos delitos de prevaricación y falsedad documental.

Así lo han comunicado esta mañana los grupos municipales de IU y Podemos, después de que la Fiscalía haya dado traslado al Ayuntamiento de su resolución, en la que apunta a un técnico y a la coordinadora general de Infraestructuras como presuntos autores de los delitos que se indican, y nos decarta que durante el transcurso de la investigación puedan encontrarse otros delitos o que se implique a terceras personas.









Fue ayer por la tarde cuando esta resolución llegó al Ayuntamiento de Córdoba y ambas formaciones han criticado que el alcalde no haya cesado al delegado de este área, David Dorado (Cs), y a la coordinadora general de este área, a la que apunta directamente Fiscalía.





LOS HECHOS DENUNCIADOS





Fue en abril de 2021 cuando Izquierda Unida y Podemos se personaron contrar el teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado, por un presunto fraccionamiento de contratos en dicho área. tras haber certificado como finalizada una obra en la Avenida de Libia, cuando no fue así.

A raiz de esta denuncia, se comenzó a tirar del hilo, y fue la propia asesoría jurídica municipal, quien elaboró un informe donde se apuntaba a varios contratos con características similares, donde se apreciaban "irregularidades".

En junio, ambas formaciones solicitaban la dimisión o, subsidiariamente, el cese del teniente de alcalde de infraestructuras, David Dorado, así como el de la coordinadora del área María Luisa Bueno tras conocer el informe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento en el que aconseja llevar a Fiscalía los contratos menores emitidos desde ese área durante el último trimestre de 2020.

Sobre ellos las acusaciones de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraccionamiento de contratos. El origen radica en el análisis de unos expedientes de contratos menores para el alumbrado de la avenida de Libia en lugar de un único contrato mayor por concurrencia competitiva.

Amparo Pernichi relató que “el informe de la asesoría jurídica nos da la razón. Hemos tenido infinita paciencia. La tuvimos desde diciembre cuando conocimos la trama que se estaba gestando en el área de infraestructuras. Pedimos la documentación pertinente y montamos un expediente completo en el que hablábamos de empresas muy concretas que se favorecían desde el área de infraestructuras. Hoy pedimos la responsabilidad política pertinente”.





CONTRATOS SUPUESTAMENTE INFLADOS

Por otra parte, en relación a la denuncia de Dorado ante la Fiscalía en la que asegura que los contratos municipales de alumbrado público fueron sistemáticamente inflados entre 2016 y 2020 con un coste de cientos de miles de euros, según ha adelantado el diario 'ABC', Doblas ha lamentado que "Dorado intenta tapar sus vergüenzas sacando a los técnicos de Infraestructuras como presuntos responsables de otros hechos".

De igual modo, la edil ha defendido que "en el mandato anterior se actuó con una transparencia que permitió a todos los grupos conocer cuáles eran las decisiones de la mesa de contratación, los procedimientos aplicados, las cuantías de los contratos, el contenido de los expedientes", a lo que ha añadido que ahora "se habla de expedientes que no se han mandado íntegros hasta que no los ha pedido el fiscal, porque la oposición no podía conocerlos".

Al hilo, García ha explicado que "hay una mesa de contratación que tendrá que defenderse y hay técnicos que hacen los contratos que tendrán que defenderse", a lo que ha agregado que "ahora habrá una investigación donde se verá si esos contratos estaban inflados, si las mesas de contratación durante esos años no han detectado que esos contratos estaban inflados y un montón de técnicos de contratación tendrán que defenderse".

El portavoz ha enfatizado que IU y Podemos quieren que si existe dicha actuación en los referidos contratos que "hasta el último responsable aclare cuál ha sido su papel en todo esto", a la vez que ha apostillado que "en dos años y medio en este mandato ha habido más casos de presunta corrupción, falta de transparencia y oscurantismo que en los últimos 40 años".

Y ha remarcado que "del mandato pasado si hubiera algún problema técnico de las contrataciones que se han hecho, habrá responsabilidades técnicas, porque políticamente desconocíamos cualquier irregularidad", pero "ahora no, porque ya el jefe de la asesoría jurídica estaba diciendo que se estaban cometiendo irregularidades y que la coordinadora general estaba cometiendo una irregularidad", algo que "no pasó en el mandato anterior", ha dicho.





