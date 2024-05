El alcalde de Córdoba, José María Bellido; la subdelegada del Gobierno en la provincia, Ana López, y el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, han informado este lunes sobre la Junta Local de Seguridad con motivo del dispositivo para la Feria de Nuestra Señora de la Salud, que comienza el viernes por la noche, con la presencia de más de 1.200 agentes, a la vez que se reforzará la seguridad en algunas zonas, como el Balcón del Guadalquivir ante las obras del tanque de tormentas y el carril de seguridad junto al río, como ya se realizó el año pasado, incluyendo cámaras de seguridad.

En declaraciones a los periodistas, junto a representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y Autonómica y de la Unidad Contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno, el alcalde confía en que "el recinto ferial y toda la ciudad durante esos días sean un espacio seguro, libre de agresiones y que todos podamos disfrutar de los días de feria con la tranquilidad de que hay todo un dispositivo de grandes profesionales".

En este sentido, ha subrayado que "es un dispositivo absolutamente completo, que abarca desde los accesos y las salidas, que corresponden fundamentalmente a la Guardia Civil y también a parte de la Policía Local; hasta la seguridad interior, donde se reparten entre la Policía Nacional y la Local distintas responsabilidades, y la vigilancia incluso de conductas que no gustan, como la venta de alcohol a menores, que corresponde a la Policía Adscrita a la Junta".

Así, ha indicado que desde Policía Local va a estar toda la plantilla, "con 360 hombres y mujeres al servicio de todos los cordobeses durante esos días en las labores de vigilancia, control y seguridad", a la vez que ha recalcado que "se va a seguir haciendo un esfuerzo muy importante para que todo el recinto sea seguro", después de que "hasta hace dos o tres años había una parte del recinto donde se focalizaba parte de la inseguridad en la zona más pegada al río, desde el carril de emergencia hacia el río".

Al respecto, ha comentado que "este año se repite el dispositivo que ya el año pasado funcionó bien, con el vallado de toda la zona, para que no se pueda acceder al río; la iluminación, muy potente, como ya hubo el año pasado, con focos de mucha potencia de luz, para que esa zona esté muy iluminada, y por el carril de emergencia habrá rondas por parte de Policía Local y del resto de fuerzas para que no se produzcan agresiones sexuales que se produjeron en años anteriores". Mientras, la subdelegada ha valorado "la colaboración total" entre agentes, de manera que desde el día 17 va a haber casi 600 efectivos de la Policía Nacional, que estarán en todo el recinto ferial y por la zona de la Plaza de Toros, así como el resto de zonas de la ciudad, "que también se tienen que seguir controlando para que no haya ningún tipo de problema".

Por parte de la Guardia Civil, habrá casi 260 efectivos, de los que 140 van a estar controlando el tráfico en la autovía, y se harán controles de drogas y alcohol todos los días de la feria, puesto que "la feria no es sólo de Córdoba, sino de toda la provincia, porque se desplaza gente de toda la provincia", de modo que "hay que controlar todas las carreteras", ha aseverado López, reclamando que no se conduzca si se consumen alcohol o drogas, y espera que haya "tranquilidad". Y el edil de Seguridad ha defendido el operativo para que "la feria pueda desarrollarse en unas condiciones de seguridad y de garantizar los derechos y libertades de los cordobeses y de los que visitan", a la vez que ha destacado "la perfecta labor de coordinación de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" para "una feria tranquila" y que "se pueda disfrutar sin incidencias reseñables, como afortunadamente así ha sido la mayoría de los últimos años".

EL BOTELLÓN

Preguntado por la zona donde suelen hacer los jóvenes botellón, que está ocupada este año en gran parte por la obra del tanque de tormentas, Bellido ha indicado que "durante esa semana la obra, por seguridad y prudencia, se va a parar y se va a reforzar además la seguridad privada por parte de Emacsa para que no haya ningún incidente".

En cuanto al botellón, ha asegurado que "cuando vienen miles y miles de personas es mejor no actuar de frente, sino tratar de encauzar una práctica que no gusta", dado que "si se actuara contra ella, habría un problema de seguridad peor", a lo que ha añadido que "hay espacio suficiente todavía libre en la zona y está previsto que si hubiera que ampliar a la zona donde ahora mismo está vallado y está cortada al tránsito tanto de vehículos como de peatones, no habría problema, porque se queda una especie de fondo de saco". Además, por parte de la Delegación del Gobierno de Andalucía en la provincia se han autorizado ocho cámaras de seguridad, las mismas que en 2023, pendientes de ubicación, aunque parte se prevé instalar en el carril de seguridad junto al río como efecto disuasorio.