La Feria de Emiliano y de otros muchos mayores que disfrutan con la misma ilusión que los jóvenes

Suenan Los Chichos en la zona más noble de la Caseta Municipal de la Feria de Córdoba, que se llama “El Consistorio”. En varias mesas dispuestas para la ocasión ya están sentados cuerpos que han vivido más ferias de la media. Ojos que ya han visto nietos (o no). Labios que ya han catado muchos medios de fino (o no). Pies que ya han bailado muchas sevillanas (o no).

La Delegación de Mayores del Ayuntamiento organiza planes para los mayores cordobeses a los que les cuesta más relacionarse. Uno está pensado para aquellos que requieren asistencia domiciliaria. Toni es uno de los trabajadores municipales que explica lo que han preparado para ellos: “recogemos a los usuarios (a los mayores, sin eufemismos) en autobuses en sus barrios y se les ha dado una vuelta en el tren de la Feria y ahora se les va a ofrecer un almuerzo. Es un día muy especial para ellos porque hay personas que sólo salen estos días y comparten estos momentos que son únicos”. Israel, que también trabaja con los “usuarios” explica que “son gente que sale poco de sus domicilios. Para ellos salir a la Feria es muy importante”.

Quina nos invita a conocer a Emiliano, que ya lleva muchos años en la ayuda a domicilio mientras entra el alcalde José María Bellido en la caseta. Le preguntamos qué tal y nos responde: “Estamos bien. No hemos empezado y ya estamos alegres… así que cuando nos bebamos dos o tres botellas de vino a ver quién nos aguanta”. 88 años tiene y cabe imaginarse qué podría hacer hace unos cuantos años: “ay, sí. Cuando me subía a la Noria alta… ¿cómo era?” María del Mar, otra asistente, le chiva: “La montaña rusa”. Emiliano se podría seguir montando, dice, aunque con el paseo en autocar ya le basta. Le preguntamos por las Ferias pasadas: “Siempre bien. Diferente. Antes me gustaba más porque era taxista y allí teníamos el cargar más fácil de todas las barriadas alrededor. Mi nieto y mi yerno van al Brillante a cargar y… Hay que venir desde allí hasta aquí a cargar”.

Emiliano recuerda la caseta de la Hermandad del Trabajo donde se llevaban la bebida y la comida o bien “comprábamos un pollo asado en el Kiquiriquí, que estaba en la calle Concepción y palante…” Antes, añade, “había unas casetas de baile estupendas para bailar agarrado y sevillanas donde iban las señoras con traje largo como de señorío. Ahora he visto casetas en las que ni hace luz y solo hay ruido y venga a saltar. No se ve nadie con nadie”.

Antes de llegar Emiliano pensaba que iban a darle un bocadillo, pero al darse cuenta del cotarro se dio cuenta de que iba a ser otra cosa: “Si esto parece una boda…”.

Cuando nos despedimos de Emiliano suena El Fary. Como Emiliano, muchos otros mayores lo pasaron de lo grande y conocieron a otros iguales en una tarde que será como otras muchas tardes de otros muchos años. Vivir lo de hoy como el ayer y el ayer como el hoy es algo que no tiene precio.