Feragua rechaza los cánones y tarifas de 2023 propuestos para la regulación general de la Breña II y el Arenos

Feragua ha expresado en la Junta de Explotación celebrada este lunes en Córdoba por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) su "rechazo a los cánones y tarifas propuestos para el año 2023 relativos a los embalses de la Breña II y el Arenoso y del sistema de la Regulación General".

Según ha informado Feragua en una nota, con respecto a estos últimos, que "suben notablemente en el peor contexto posible", el secretario general de la asociación líder del regadío andaluz, Pedro Parias, ha expresado su "oposición a la inclusión de partidas que no tienen nada que ver con la gestión de obras hidráulicas de las que son beneficiarios los regantes".

Así, ha afirmado que, "de acuerdo con la legislación e incluso con sentencias muy recientes, la Administración no puede repercutirnos los costes ajenos a la estricta regulación de la cuenca". Sin embargo, el organismo de cuenca, en la estimación de los cánones y tarifas de los regantes, "ha contemplado partidas relacionadas con planificación, gastos de comisaría, caminos, vertidos, lucha contra incendios o calidad del agua, que son extrañas a la naturaleza de los costes que pueden repercutirse a los regantes", por lo que Feragua exige "su eliminación" y ha avisado que las recurrirá en los tribunales, "si no se retiran".

En relación con la Breña II y el Arenoso, el secretario general de Feragua ha rechazado igualmente el canon propuesto, "que incluye los costes de amortización de una obra que no está en funcionamiento, la central de bombeo, y que si estuviera operativa serviría para aliviar la situación del regadío en una campaña durísima".

Los regantes consideran "casi una provocación" que se imputen estos costes, pues les hacen "pagar por lo que debería estar funcionando y no funciona por la dejadez administrativa", según ha explicado Parias, quien ha utilizado un símil: "es como si vas a una tienda, encargas un traje, hacen uno que no te sirve, pides que te lo arreglen porque además lo necesitas para una boda, te quedas sin traje para la boda y encima te lo quieren cobrar", es decir, "cobrar por la ineficacia".

El secretario general de Feragua ha recordado que estos embalses "ya cuestan al regadío exactamente el doble que el resto de embalses del Sistema de Regulación General", y ha vuelto a demandar que sean gestionados directamente por el organismo de cuenca, pues "la cesión de la gestión a Acuaes es la razón de ese sobrecoste, el cual se repercute sobre los regantes".

"Nosotros --ha insistido-- no recibimos ningún beneficio de lo que podríamos llamar la subcontratación de la gestión de la Breña II y el Arenoso. Si el Ministerio no quiere que la Confederación la asuma con sus recursos, que sería lo lógico y razonable, que carguen ellos con el sobrecoste de hacerlo". De hecho, "solo el pago del IVA, que los regantes se ahorrarían, si fuera gestionada por la CHG, supone 2,3 millones de sobrecoste".

Feragua, que lleva pidiendo desde 2015 que la CHG se haga cargo de estos embalses, considera ya que la transferencia de la competencia de estos embalses desde Acuaes al organismo de cuenca "se parece cada vez más al cuento de la buena pipa. En el Ministerio no nos dicen ni que sí, ni que no, más bien que sí, pero no del todo, de modo que al final lo que nos dicen es que si queremos seguir oyendo el cuento de la buena pipa", para desesperación de los regantes.

Todas estas reivindicaciones y demandas del regadío han sido presentadas en el transcurso de la Junta de Explotación celebrada este lunes en Córdoba, para analizar la marcha de la campaña e informar de la previsión de cánones y tarifas del próximo año.