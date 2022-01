Fallece Miguel Valcárcel Cases, catedrático de Química Analítica y Premio Nacional “Enrique Moles”

El catedrático de Química Analítica de la Universidad de Córdoba, Miguel Valcárcel Cases, ha fallecido hoy en Córdoba a los 75 años de edad. Fue decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Córdoba, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado y vicerrector de Calidad, así como el impulsor y primer director del Instituto Andaluz de Química Fina y Nanoquímica desde 1994.

Nacido en Barcelona, el profesor Valcárcel cursó sus estudios de Licenciatura y Doctorado en la Universidad de Sevilla, obteniendo sendos premios extraordinarios y en ella ejerció de profesor adjunto hasta 1975. Ejerció como profesor agregado de Química Analítica en la Facultad de Ciencias de Palma de Mallorca en el año 1975, institución de la que también fue decano, y catedrático en la Universidad de Córdoba en el año 1976.

Igualmente, ostentó la presidencia de la División Analítica de la Federación Europea de Sociedades Químicas y fue miembro durante 4 años del "High Level Expert Group" del Programa "Growth" de la Unión Europea.

Valcárcel recibió el Premio Nacional "Enrique Moles" de Ciencia y Tecnología Química (2005), el Premio "Maimónides" de Investigación Científico-Técnica de la Junta de Andalucía (1992) y el Premio de Investigación Solvay en Ciencias Químicas de la Fundación CEOE (1997). Posee la Medalla "Robert Boyle" de la Royal Society of Chemistry (Reino Unido, 2004), el Premio "Enrich Planquette" de la Sociedad Austriaca de Química (1996), la Medalla de Oro de la Universidad de Varsovia (2000) y la Medalla de la Sociedad Portuguesa de Química (2000), y fue distinguido como "Cordobés del Año 2006" en la sección de educación/investigación y con la medalla "Averroes de Oro-Ciudad de Córdoba" en 2006 por su trayectoria científica. Fue, asimismo, distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valencia (2010) y recibió el premio europeo DAC-EuChMS (Division of Analytical Chemistry de la European Association for Chemical and Molecular Sciences) en reconocimiento a su trayectoria científica y docente (2015).

Fue coautor de 696 artículos científicos (97% publicados en revistas internacionales de prestigio), publicó 9 monografías científicas en prestigiosas editoriales internacionales y fue coautor de 15 capítulos de libros multiautor.

El funeral tendrá lugar mañana día 10 de enero a las 10.30 horas en la la iglesia de San Juan y Todos los Santos, en la plaza de la Trinidad.