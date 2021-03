La extraña pareja en versión femenina llega este viernes al Teatro Palacio Erisana de Lucena

Flora Ugarte es una mujer de mediana edad a la que acaba de dejar su marido. Abatida y sin tener dónde ir, la idea del suicidio comienza a rondar por su cabeza. Sus viejas amigas de toda la vida son conscientes de la depresión en que ha caído y, una de ellas, Olga Martínez, se ofrece voluntaria para que acogerla en su piso de la Gran Vía hasta que se encuentre mejor. El único problema es que las dos son como el día y la noche. Es la trama de “La Extraña Pareja” versión femenina de la Compañía Calibán que será representada este viernes a las siete de la tarde en el Teatro Palacio Erisana de Lucena.

Cristina Palomo, una de las actrices, contó en COPE que “la semana pasada empezamos la gira en Beasain y Zamora y muy bien. Los lucentinos se van a encontrar una versión muy divertida con un elenco principalmente de mujeres. Es la misma obra de Neil Simon en 1965 en Broadway, aunque él también hizo una versión femenina. Andrés Rus y Elda García junto con Flora Ugarte hicieron una adaptación en el Madrid actual, aunque sin pandemia. Sería el año 2019. Se van a encontrar un rato muy divertido, que es necesario en estos tiempos”.

Se trata del conflicto entre dos personalidades muy diferentes: “Dos amigas desde hace bastante tiempo que por circunstancias de la vida deciden compartir apartamento y el personaje de Olga es el desorden personificado y más juerguista mientras que Flora es ordenada y meticulosa. Y, como en todas las parejas, pues el conflicto nace de la convivencia”.

Reconoce Palomo que “durante la pandemia la cultura ha estado muy presente, pero no es lo mismo. El teatro es para ser visto en vivo y en directo. Necesitamos ese acercamiento y ese contacto. Compartir. El teatro es muy necesario y la comedia es ahora mismo importantísima”.

¿Es más difícil hacer reír en estos tiempos oscuros que hacer llorar? “No, no es más difícil hacer reír porque el público está más predispuesto a salir de donde estamos y a echarse unas risas que a seguir sufriendo, porque para dramas ya está la vida diaria. La comedia en estos tiempos es más demandada que otro tipo de géneros. La primera vez que volví al teatro tras la pandemia, que fue en septiembre, no vi comedia pero durante la hora y media del espectáculo se me olvidó lo que había estado viviendo durante esos meses. Cuando salieron a saludar, porque era un estreno, ver a directores, regidores y demás con mascarilla… fue un bofetón de realidad. Pero el rato de la obra salí de la realidad”.

El teatro es más necesario que nunca en estos momentos y la gente está, poco a poco, perdiendo el miedo a vivir: “No voy tanto al teatro como iba antes de la pandemia, pero las veces que he ido están llenos. He ido a teatros públicos y salas privadas… y está lleno. Creo que el público está deseoso de ir al teatro. De lo que es la fiesta del teatro. Igual que hacían los griegos o lo que se hace ahora en América… es una fiesta. Hay una gran acogida y la Covid no ha podido ni el público ni con los actores”.

