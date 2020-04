La experiencia con el Coronavirus que no se le olvidará en la vida al fotógrafo Fran Pérez

El pasado martes, de repente, el fotógrafo Fran Pérez sorprendió a sus amigos y conocidos con un mensaje en twitter: “Hoy por fin he recibido el alta médica por covid y he salido a la calle a hacer la compra”. Fran no formará parte de las estadísticas de enfermos ni de curados, porque no llegó a pisar el hospital y llevó con discreción una enfermedad que cree que contrajo en un viaje a Estepona y por la que estima -pero no puede confirmarlo- que también está transitando su hija menor. Nos advierte de que su discurso todavía se encuentra manchado por las toses. Ha perdido el olfato y el gusto, pero está vivo y ahora celebra el apoyo que ha encontrado de amigos, compañeros… y hasta del club de sus amores. El Córdoba CF también se congratuló de la recuperación de Fran.

- ¿Cómo y cuándo notaste que podías estar afectado?

-Me di cuenta el día que empezó a subirme la fiebre. Antes de que me lo confirmaran sin test -porque no hay test en Córdoba para personas de a pie- estuve tres o cuatro días con fiebre antes de ir al médico pensando que tenía un resfriado normal o una gripe, pero parece que ya estaba incubando el virus. Fui con mi mascarilla y guantes al ambulatorio y a la entrada un médico me auscultó y me lo confirmó y me dio el parte de baja y ya tuve mi aislamiento particular en casa.

Hoy x fin he recibido el alta médica x covid y he salido a la calle ha hacer la compra desde hace un mes,una sensación rara y extraña,d hecho hasta no sabía incluso q los súper cerraban a las 7, ahora a intentar hacer la mejor vida posible.Gracias a todos los q habéis preguntado — FRAN PÉREZ (@franperez70) April 14, 2020

- ¿Sentiste más miedo, desconcierto en esos primeros momentos?

-Todos hemos estado asustados porque no sabíamos qué nos íbamos a encontrar. Empiezo con fiebre y muchísima tos, pero no sabía si iba a tener que irme a urgencias por una crisis respiratoria. Tienes incertidumbre y los propios médicos me decían que si me sentía peor me fuera corriendo para Reina Sofía que el asunto es serio. Eso te asusta, claro.

- ¿Te planteaste ir al hospital?

-No quería ir al hospital porque ya sabemos lo que hay allí sobre todo en estos momentos que está todo un poco saturado y siempre tienes miedo al contagio. Un par de veces tuve crisis respiratorias y me apañé con aerosoles y demás porque mi mujer es asmática. Llegué a llamar al 061 y con los aerosoles pude evitar ir al hospital.

- ¿Qué medidas llevaste en tu casa?

-He estado totalmente aislado en mi habitación. He estado dos semanas en la habitación encerrado y mi mujer llevándome la comida. Tengo el baño en la propia habitación y ahí me aseaba. No podía prácticamente ni hablar y no tenía ganas ni de hablar ni de comer. He perdido en torno a ocho o nueve kilos en estas dos semanas.

�� Desde el Córdoba CF nos alegramos enormemente de que uno de los mejores fotógrafos �� que cubren nuestros partidos haya vencido al #Covid_19 ��



�� Nos vemos en el Reino ��️ https://t.co/D4tmcn72Xm — Córdoba CF (@CordobaCF_ofi) April 15, 2020

-¿Cuál fue el peor momento de tu experiencia?

-Cuando tuve las dos crisis respiratorias. En una me asusté bastante y llamamos al 061. Nos asustamos bastante porque estás oyendo todo el día casos y las cifras de muertos diarios.

-¿Qué recuerdo te queda de haber sufrido el Coronavirus?

-Esto no se me va a olvidar en la vida. Es una mala experiencia y aunque no haya sido demasiado grave es algo que te asusta. Hoy tienes fiebre, pero mañana no sabes si no vas a llegar al hospital. El recuerdo es muy malo. Si me tengo que quedar con algo positivo de esta enfermedad… el tema de las entrevistas. Yo siempre he estado trabajando y ni cuando he jugado al fútbol he recibido tantas propuestas de entrevistas con gente que se ha interesado por mi situación. Quiero agradecer a mi familia sobre todo que ha estado todos los días preocupados por mí y a toda la gente que me ha dado muestras de cariño.

