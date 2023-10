Éxito de participación en el Córdoba Califato Gourmet

Córdoba Califato Gourmet (CCG), el evento de alta gastronomía más importante de Andalucía y uno de los más reconocidos en España, se está celebrando durante estos días. Ayer lunes, algo más de 2.000 personas no quisieron perderse Califato in the Street, una de las actividades más esperadas y con mayor participación. El evento más multitudinario se celebró este lunes en el Paseo de la Victoria.

En él se pudieron degustar tapas de 33 espacios gastronómicos, en su mayoría de la ciudad, aunque también de Puente Genil, Encinarejo y Cañete de las Torres. Los bocados ideados para esta IX edición se mostraron en presentaciones muy variadas, que incluyeron desde croquetas y tostás, hasta tempuras, revueltos y risotos.

Como nos ha explicado Antonio Caño, uno de los organizadores "pudimos degustar pequeñas obras culinarias elaboradas con acompañamientos muy diversos (desde tierra de aceitunas negras a mahonesas de pistachos o piquillo, pasando por toques de siracha) y aliños y emulsiones muy dispares, ya sea a base de aromas mozárabes, andalusíes, de los patios de naranjos o de la misma Conchinchina".

Hubo falsas creaciones y auténticas miniaturas de alta cocina, tanto de carne como de marisco y pescado, con profusión de elaboraciones a base de bacalao. De estos 33 establecimientos saldrán las seis tapas ganadoras de esta convocatoria, tres por elección popular y otras tres a cargo de los chaquetillas invitados, galardones que les serán entregados precisamente por los chefs invitados, reconocimiento que además reserva a estas obras un sitio de honor en la próxima convocatoria del Califato Gourmet 2024.

También este lunes tuvo lugar la tradicional 'cena de amigos' de Córdoba Califato Gourmet, en la que Paco Morales (Noor Restaurant), el chef cordobés con dos estrellas Michelin, hará de anfitrión de Joan Roca (El Celler de Can Roca), invitado estelar de esta cena y de la IX edición, quien con tres estrellas Michelin está catalogado como uno de los mejores y más influyentes chefs del mundo. También estuvieron acompañados de Kisko García (Restaurante Choco, con una estrella Michelin); Celia Jiménez, quien fuera la primera chef andaluza en conseguir una estrella Michelin; y José Roldán, campeón internacional de panadería 2023.





EL PROGRAMA





El programa de actividades de este año se completa el martes, entre las 14,00 y las 16,00 horas, con el 'showcooking' oficial, que vuelve al formato de ediciones anteriores al año 2021, a la que podrán asistir unos 250 asistentes. En este evento intervendrán los chefs participantes este año, quienes elaborarán sus propios bocados. En total, serán 12 tapas, contando los establecimientos ganadores de 'Califato In The Street 2022'.

Con anterioridad al 'showcooking', entre las 12,00 y las 13,00 horas, se celebrará en el Real Círculo de la Amistad la rueda de prensa oficial de Córdoba Califato Gourmet, en la que participarán todos los chefs de esta edición, junto a los diferentes representantes municipales e institucionales.

Los propios chefs entregarán los premios a los establecimientos ganadores de Califato In The Street. Córdoba Califato Gourmet es una iniciativa de Activa Congress y Antoñita la Fantástica, que cuenta con la colaboración del Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de Córdoba (Delegación de Turismo), la Junta de Andalucía (Consejería de Turismo, Cultura y Deportes), Córdoba Patrimonio Gastronómico, el Patronato Provincial de Turismo y la Diputación de Córdoba.