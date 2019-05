Eva Contador: “Nos merecemos una Córdoba más visible, mejor y más aprovechada”

Eva Contador ha mostrado su lado más humano y la labor que lleva realizando tanto en el sector empresarial como en el social. En este último ha venido marcado por su situación familiar, donde su día a día ha venido condicionado por tres hijos con alguna discapacidad “la vida me ha dado muchas tortas y me ha ayudado a replantearme la vida, y las piedras que me he encontrado por el camino me ha ayudado a hacer con ellas el entramado para construir un mundo distinto”.

Contador afirma que puede aportar su visión tanto empresarial como social “debemos saber ver las circunstancias de los que tenemos al lado, porque a veces nos cruzamos con ellas, pero no las vemos, no conocemos los problemas que día a día tienen cuando salen a la calle”.

Entrar en política “da un poco de vértigo pero es necesario” y ella al conocer la lista de José María Bellido, no le ha costado ilusionarse y aceptar el reto. Para Contador es importante que las personas se involucren en su ciudad “me da mucha pena que Córdoba no está dentro de los circuitos, porque nos merecemos una Córdoba más visible, mejor y más aprovechada”.