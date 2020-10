Esto es lo que no te han contado para tener el afeitado perfecto

Muchos hombres se someten al ritual del afeitado prácticamente todos los días, pero no siempre se consigue el afeitado perfecto. Las prisas o bien el desconocimiento, hace que salgamos a la calle sin el resultado esperado o bien con la piel irritada.

Y es que cada piel es un mundo y cada barba también. Desde pieles más sensibles a barba más poblada y recia. En el homobre tiene una composición muy distinta a la de las mujeres, siendo un 20% más gruesa. Además envejece de manera muy distinta gracias a la testosterona. También contiene más colágeno, es más firme, compacta y contiene más grasa. Este último unto sumado a que su PH es inferior, el resultado son más granos y espinillas sobre todo en la época adolescente.

Sobre el envejecimiento de la piel hay que especificar que aunque envejece de manera más lenta, cuando los signos son más evidentes lo hacen más rápido y son más profundas.

Si hiciéramos una encuentra entre 100 hombres, se podría decir que 40 de ellos tienen problemas de piel por culpa del afeitado, renunciando muchos de ellos al afeitado diario.

De todos modos no todas las pieles son iguales ni requieren el mismo tipo de cuidado a la hora del afeitado. Además todo puede cambiar en función del tiempo, medio ambiente, dieta...

A continuación tienes los distintas tipos de pieles:

PIEL NORMAL

Los hombres con piel normal suelen tener menos problemas de acné o irritaduras, pero son susceptibles a la sequedad provocada por el medio ambiente y los propios cambios climáticos de la zona donde se viva. Lo mejor es una exoliación semanal que puedes hacerla durante la ducha. Una vez seco puedes usar una crema hidratante para tener una piel saludable.

PIEL GRASA

La gran mayoría de hombres tienen una piel grasa, y muchos de ellos procuran no usar cremas. Aunque ahora el mercado se adapta y hay algunas que evitan el exceso de grasa. Grasa y hombres son pocos compatibles en la mayoría de los casos.

Si tienes piel grasa aplica un bálsamo o una barra e polvo antes del afeitado y exfolia tu piel, limpiándola de impuresas.

PIEL SECA

Este tipo de piel provoca picor en la mayoría de los hombres. Para saber si tu piel es seca, puedes pasar la yemas de tus dedos sobre ella y si sientes asperesa, es probable que tu piel se haya secado.

Normalmente la piel seca se debe a factores genético pero también ambientales. Estilo de vida, dieta, hormonas... todo puede afectar. Es importante que si tienes una piel seca bebas suficiente agua cada día. Y centrado en el afeitado, lo mejor es que no te sometas a diario, y vayas alternando día sí y día no. Ten a mano un buen producto de hidratación antes y después del afeitado para nutrirla. Hay productos con aloe vera que te aliviará y refrescará. La exfoliación se puede llevar a cabo pero semanalmente, así eliminarás las células muertas.

PIEL SENSIBLE

Pies seca no va asociado a piel sensible. Este tipo de piel puede llegar a provocar inflamación, ya que al someterse al afeitado, no le da tiempo a recuperarse. Debes tener una buena cuchilla y no apurarla demasiado. También usa un buen produco para antes, que permita levantar el pelo de la piel, así no tendrás que presionar más de la cuenta para apurar.

PIEL MIXTA

Este tipo de piel combina zonas secas-normales con zonas grasas, y se trata de la piel más compleja de cuidar. Se debe exfoliar una vez a la semana y usar buenos productos antes y después del afeitado, así nutrirás y protegerás la piel.

Una vez afeitado, cuidado con los productos after, porque no solo debes tener en cuenta el olor, sino los resultados. Lo mejor es que no contengan alcohol ni parabenos.

Para los hombres el afeitado debe ser un ritual de belleza diario, siempre que tu piel lo permita.