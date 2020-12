Esto es lo que debes saber sobre los test rápidos de las farmacias

Desde hace unos días los test rápidos han llegado a las farmacias para poder conocer si tenemos anticuerpos contra el coronavirus. Ante la duda muchas personas se han acercado a su farmacia para adquirir este kit.

Para el doctor de Urgencias Rodríguez de Tembleque, estos test "se deberían llamar test de inmunidad, ya que lo que nos indica es la inmunidad adquirida en las personas. Que se denomine rápido es porque el resultado lo sabemos en unos diez minutos"

La efectividad es un un 90% y están validados por la Comunidad Europea, por lo que no precisas receta médica, pero sí tienen el visto bueno de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) para su comercialización.

Una vez tengamos el kit en casa solo tenemos que darnos un leve pinchacito en la yema del dedo, y sabremos si somos positivo o negativo. Para que esta prueba tenga un índice de efectividad alta lo mejor es que se haga bajo prescripción médica para mejorar la trazabilidad y control de auqllas personas que lo realicen.

Para Rodríguez de Tembleque lo preocupante de esta prueba es que "aunque el resultado sea negativo del test rápido, no nos asegura que no contagiemos a otras personas, porque podemos tener el virus pero las defensas no se hayan desarrollado".

Como alternativas "la situación es compleja, y lo mejor para saber si tenemos capacidad de contagiar es que tengamos un cuadro clínico; y segundo hacer test rápidos de antígenos. De todos modos y tal como está la situación en esta segunda ola, es una locura movernos para hacernos alguna prueba si tenemos agún síntoma, ya que podemos provocar contagios", afirma Rodríguez de Tembleque.

Lo que está claro es que el usuario encuentra un punto clave para la gestión de esta pandemia a través de su farmacia de confianza.

TEST DE ANTÍGENOS

Los llamados test de antígenos lo que permiten es conocer el resultado solo en quince minutos, pero son muy fiables en personas con síntomas, pero no en los asintomáticos, a diferencia de las pruebas PCR. Otra de sus ventajas es su fácil uso, porque solo es necesario un bastón o hisopo para tomar la muestra de la mucosa. Después el algodón con la muestra se coloca en un trozo de cartón donde se encuentra los reactivos y nos dirán si el resultdo es positivo o negativo.

