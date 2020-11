Esto es lo que debes saber para montar en bicicleta de manera segura

Muchos son los que han empezado ahora a pedalear o lo llevan haciendo toda su vida. Además este deporte se convierte en el ideal en estos tiempos de coronavirus gracias a su práctica, que puedes hacer en compañía o bien en solitario, y donde el contacto físico no existe.

La demanda de bibicletas ha aumentado desde que comenzara la pandemia, disparándose su venta tanto como medio de transporte como para uso deportivo. En España hay ciudades que es muy utilizada como en Valencia, Sevilla o Zaragoza.

Aquí te dejamos unas pautas que debes tener en cuenta a la hora de montar en bicicleta:

HORARIO

Según donde vivas tendrás que elegir un mejor horario. Por ejemplo en días de calor no es lo mismo pedalear en el norte que en el sur. En Andalucía en días calurosos de verano o incluso primavera, lo mejor es salir al menos a las 6,00 de la mañana, por que de lo contrario el calor hará estragos.

Si es invierno, y para que no te coja la oscuridad del atardecer, y según en qué zona vivas, lo mejor es salir a las 17.00 horas, o si el trabajo o tus ocupaciones te lo permiten, en horario matutino.

Pero vivas donde vivas, la mejor hora del día para hacerlo es a primera hora ya que se tiene más energía y se puede disfrutar sin prisa. Si finalmente practicas deporte por la tarde y ves que te cogerá el atardecer, no olvides llevar algún elemento o prendas reflectarias.

ROPA

No cualquier ropa vale, lo mejor es tener la más adecuada para que estés cómodo y sobre todo con algún elemento como mínimo reflectante. Si es transpirable mucho mejor para evitar que el cuerpo esté mojado, ya que podrías perder el carlor corporal y coger un buen resfriado. Es fundamental abrigarse con capas ya que éstas formarán una cámara de aire que mantendrán el cuerpo más aislado y así uno puede ponerse y quitarse ropa en función de cada momento. No hay que abrigarse mucho ya que esto puede hacer que el cuerpo no elimine el exceso de calor de forma adecuada. Antes de entrar en calor puedes sentir algo de fresco, pero luego te sobrará todo.

También existen prendas que puede evitar la entrada de aire en los pulmones a través de la boca, así que puedes tapártela con alguna braga adecuada. Otras prendas disponen de gorro para cubrir la cabeza, y si eres de los frioleros ahora en invierno, puedes pillarte unas orejeras.

Las gafas también son importante, no solo para protegerte del sol, también para evitar la entrada de algún elemento extraño o insecto en el ojos.

Si en vez de practicar deporte tus pedaleos es en dirección al trabajo, lo ideal sería llevar otra ropa para poder cambiarte, pero eso en la mayoría de los casos es una odisea.

CALENTAMIENTO

Como en cualquier deporte, debes calentar bien antes de proceder a tu práctica deportiva. Y la bicicleta al igual que todos, también lo requiere. Los músculos deben estar caliente antes de comenzar a pedalear de manera enérgica. Además, en época de frío más sentido tiene, porque los músculos necesitan un calentamiento más duradero.

Cuando cogemos la bicicleta para hacer deporte, podemos pedalear poco a poco sin ejercer esfuerzo y así vamos calentando. Lo malo es cuando la bicicleta se usa para ir al trabajo, porque lo más normal es que vayamos justos de tiempo y al final no calentamos. Muchas lesiones vienen producidas por no realizar ese calentamiento previo, y ante un esfuerzo podemos encontrarnos con un problema.

SEGURIDAD



Nunca debemos olvidar, que debemos cumpliar con totas las normas antes de ponernos en marcha. Revisar luces y asegurarnos que sean visibles, y también elemementos refelctantes más allá de las que encontramos en los pedales o en los radios de las ruedas. Un brazalete en tobillo, es una buena idea, porque el moviemiento hará que llame más a la atención a un conductor cuando hay falta de luz.

Las luces, aunque se día y al igual que los automóviles, es bueno llevarlas encendidas para facilitar que nos vean.

Si paseas por ciudad, cuidado en las calles. Procura no pasar muy cerca de los coches aparcados, porque en cualquier momento alguien puede abrir una puerta para bajarse del mismo y estrellarte con ellas. También ten encuenta que en una calle estrecha, un vehículo puede salir en cualquier momento de un aparcamiento, y puede ser que ni ponga el intermintente para avisar de la maniobra. Lo mejor es que estés atento si hay una persona dentro, por si en un momento va a proceder a cualquier maniobra que provoque tu caida.

Sea un coche u otro ciclista, manten una distancia de seguridad de al menos un metro, y muy importante, es no ir a una velocidad excesiva. En las bajadas debes ir frenando para que la bici no se coja demasiada velocidad.

LAS NORMAS

Una cosa son las medidas de seguridad y otra son las normas de circulación que debemos cumplir, porque los ciclistas también estamos obligados, de lo contrario podemos encontrarnos con alguna sanción. Estas son algunas de ellas:

Saltarse un Stop , ceda el paso o semáforo en rojo: entre 150 y 500 euros

, ceda el paso o semáforo en rojo: entre 150 y 500 euros No llevar casco fuera de la ciudad: 200 euros

fuera de la ciudad: 200 euros Llevar auriculares : 200 euros

: 200 euros Circular en sentido contario : entre 150 y 500 euros

: entre 150 y 500 euros Si tienes menos de 16 años y no llevas casco : 200 euros

y : 200 euros Ir sin luz por la noche o con escasa iluminación: 80 euros

o con escasa iluminación: 80 euros No llevar chaleco reflectante por la noche o en vías con pocas iluminación: 200 euros

por la noche o en vías con pocas iluminación: 200 euros Circular por aceras o pasos de peatones : a partir de 60 euros

: a partir de 60 euros Maniobra imprudente: 100 euros

QUÉ COMER

Cuando montes en bicicleta para hacer deporte, no olvides llevar algo para comer por el camino. Una chocolatina para elevar los niveles de azúcar, o una pieza de fruta. Un plátano es fácil de pelar y te aportará energía. Siempre que la actividad física dure más de 1 hora, no olvides llevar fruta, bebida isotónica o barrita energética.

MANTENIMIENTO

Una bicicleta también necesita de manteniemiento, por lo que si la usas mucho cada 250 kilómetros aproximadamente debe revisarla. Si no llegas a esos kilómetros en un año, igualmente debes someterla a revisión. Revisa piezas, presión de neumáticos, engrasa cadena y ten a unto los frenos y todos los cables. Si no eres muy manitas, lo mejor es llevarlo a tu tienda especiliazada.

HIDRATACIÓN

Si haces deporte, tienes que estar muy bien hidratado, sea cual sea la temperatura exterior. Cuando hace frío parece que sudas menos, pero eso no es así. Es conveniente llevar una bebida isotónica, si la actividad física va a durar más de 1 hora, que aparte de proporcionar líquido, también aporta electrolitos que se pierden en forma de sudor. Además, aportan la cantidad adecuada de hidratos de carbono para retrasar el agotamiento de los depósitos de glucosa y mantiene su concentración en sangre y evita la deshidratación.

Si quieres hacer tu propia bebida isotónica, aquí tienes una receta:

Un litro de agua mineral

Dos cucharadas de azúcar moreno a ser posible

Una cucharada pequeña de sal

Una cucharadita de bicarbonato sódico

El zumo de dos naranjas. También puedes usar pomelos o limones.

Ya tienes tu bebida isotónica, ahora te toca pedalear y disfrutar de tu bicicleta.