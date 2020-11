Estas son las películas que llega a la gran pantalla este fin de semana

Del mismo modo que la semana pasada llegaban multitud de comedias a la cartelera, este viernes se caracteriza por los dramas, como es el caso de “De Gaulle”, una cinta histórica, ambientada en 1940, que narra cómo el General De Gaulle y su familia debe enfrentarse al avance del ejército alemán en Francia y cómo esto afecta a todo el pueblo francés. Un intento de mezclar lo político y lo personal, que se queda a medio camino, a pesar de que tiene muy buenas intenciones.

También ambientada a principio de la década de los 40, nos llega “Mank”, un biopic sobre Herman Manckiewicz, el guionista alcohólico de Ciudadano Kane. Una cinta de cine sobre el cine que encantará a las personas más cinéfilas que nos dará una imagen del Hollywood de aquella época y del rodaje de una película mítica. Magníficamente interpretada por Gary Olman y dirigida por un David Fincher en estado de gracia. Una cinta para amantes del cine.

Otra de las apuestas interesantes del fin de semana es “Ondina, un amor para siempre”. Avalada por diferentes premios europeos y alemanes, esta cinta nos narra la historia de una mujer, guía turística e historiadora que tras ser abandonada por su pareja, reproduce el mito de Ondina, la ninfa que condenó a su infiel marido a no dormir nunca. Una historia sobre el amor, sobre la muerte, sobre la vida, al fin y al cabo, que sorprenderá sin duda y que tiene una gran originalidad en su planteamiento y en su ejecución. Maravillosas interpretaciones para una estupenda narración.

Desde Polonia nos llega “Rock’n’roll Eddie”, una cinta fantástica, de aventuras, que cuenta cómo dos chicos, al poner en marcha un misterioso gramófono, hacen aparecer a Eddie, un rokandroller fugado del país Oblivio. Esto va a hacer enfurecer a sus captores, que vendrán a buscarlo y harán que los dos protagonistas y Eddie tengan que enfrentarse a una aventura que nunca hubieran imaginado. Una cinta correcta, pero que no acabará en los anales de la historia del cine.

Desde el País Vasco nos llega “Campanas a muerto”, un thriller diferente dramático, que se desarrolla en un pueblo de aquella comunidad autónoma y que se aleja, afortunadamente, de los cánones más comerciales de este género. Nos cuenta la historia de una familia, en cuyo caserío aparece un esqueleto… pero al día siguiente desaparece el padre y también los huesos. Una cinta sobria, con una historia que no deja indiferente y que aporta una visión diferente de la de los thriller a los que estamos acostumbrados.

La única comedia que llega esta semana se llama “La reina de los lagartos”. Se trata de una comedia surrealista que nos cuenta cómo una pareja tiene una relación veraniega, ambos saben que la relación tendrá su fin porque a él vienen a recogerlo con una nave espacial, y tal vez eso sea lo que les gusta, ¿pero qué ocurriría si la nave no llegase? La pareja deberá enfrentarse a algo con lo que no contaba, una relación estable. Una cinta que pretende ser rompedora, original, diferente, pero que en el fondo se queda vacía y no consigue del todo su objetivo, aunque es verdad que el argumento, promete.

“Matar a Pinochet” nos llega desde Chile. Narra la historia de Tamara, una mujer que estuvo a la cabeza de los guerrilleros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y que planea un atentado para matar a Pinochet. Como dice la propia cinta, “Tamara habría cambiado la historia, pero el espionaje y la traición la dejaron a un solo paso de la revolución”. Una historia basada en hechos reales y ambientada en la década de los 80.

Acabamos con una cinta interesante, que nos llega desde Turquía y se llama “Un cuento de tres hermanas”. Está ambientada en los años 80 cuando una familia envía a sus tres hijas a servir a sendas casas en la gran ciudad, en busca de una vida mejor. Tras varios años, las tres hermanas deben regresar a su pueblo natal y será la primera vez que convivan en mucho tiempo, enfrentándose a una nueva vida. Una película con una imágenes sorprendentes, una historia bien contada y unas interpretaciones memorables.

También llegan a cartelera los documentales “The mistery of the Pink flamingo”, sobre este icono en el que se han convertido los flamencos rosas; “Anatonía de un dandy”, sobre la vida de Francisco Umbral y Walking on cinema”, sobre el director de cine y documentalista Werner Herzog.

Ahora y como cada viernes, te toca elegir qué película ver o bien esperar a que llegue a las plataformas.