Si estás pensando en instalar placas fotovoltaicas ten en cuenta esto

El ahorro que suponen tener instaladas placas fotovoltaicas hace que muchas personas se planteen tenerlas en la cubierta de sus hogares o empresas, aunque no todo es cierto lo que cuentan algunas empresas dedicadas a este sector. Instalarlas supone un gran ahorro, y más si lo miramos de cara a todo un año, pero no significa que no vayamos a pagar luz. Tendremos meses que la generación de electricidad será muy amplia que incluso podremos almacenarlas o bien volcarla a la red para que nuestra compañía nos compense por ello, aunque a unos precios muy distintos a las que nos cobra el Kilowatio (Kw).









Hemos hablado con José Antonio Reyes, director comercial en Córdoba de Quantica Renovables quien ha asegurado que "los beneficios que obtendremos con una buena instalación fotovoltaica será imporante si sus componentes son materiales de calidad y sobre todo la instalación está certificada para que perdure en el tiempo. De nada sirve tener una instalación que con el paso de los años comience a dar problemas. Por este motivo se debe hacer un buen estudio, analizar las necesidades de cada hogar o empresa y en función de los parámetros que tengamos así hacer una u otra instalación".









Ahora que existe este nicho de mercado son muchas las empresas que han surgido ofreciendo este producto, pero no todas pueden dar una garantía firme. "Son muchas las ventajas de hacerlo con empresas como la nuestra. Trabajamos solo con personal propio formado en energía fotolvotaica, contamos con unos instaladores de una categoría profesional increíble y un equipo muy solvente en cada uno de los departamentos. Aunque la mayor ventaja que ofrecemos única en el mercado. Se trata del autoconsumo residencial a los que podemos garantizar técnicamente los mínimos a los que va a rendir su instalación, y si no se cumple compensamos al cliente2", afirma Reyes.









LAS AYUDAS





Ahora contamos con los fontos Next Generation de la Unión Europea dotados de 1.320 millones de euros para cautoconsumo fotovoltaico en toda España". Estas ayudas suponen un gran empuje a la hora de tomar la decisión final. "Desde Quantica Renovables hemos tramitado más de 1.500 solicitudes a estas ayudas en lo que va de año. Ahora los fondos europeos son una gran ayuda a la hora de ahorrar por parte de los usuarios, suponiendo hasta el 90% del coste de la instalación en muchos casos", matiza Reyes.





INCENTIVOS

Son muchas las ventajas que podemos encontrar a la hora de realizar una instalación fotovolcaica:

Bonificación del Impuesto de Bienes Inmueble (en algunas localidades llega al 50% durante los diez primeros años)

Bonificación de licencias de la instalación

Ahorro en el IRPF (para el próximo año donde se podrá desgravar hasta 3.000 euros en la Declaración de la Renta).