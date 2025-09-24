Los escaparates de Córdoba se transforman en un homenaje vivo a Julio Romero de Torres

Córdoba se prepara para convertirse en un gran museo al aire libre gracias al nuevo Concurso de Escaparates “Julio Romero de Torres”, impulsado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. La iniciativa invita a los comercios de la ciudad a reinterpretar la obra del pintor cordobés más universal desde una mirada actual, dando lugar a una ruta cultural que acercará el arte a pie de calle.

El certamen no solo busca rendir homenaje a Romero de Torres, sino también tender un puente entre tradición y modernidad a través de la creatividad. Para ello, se ha diseñado un formato que combina la participación del comercio local con la implicación directa de estudiantes de disciplinas como diseño, escaparatismo, gestión de espacios comerciales o arte floral. De este modo, los escaparates se convierten en auténticos laboratorios artísticos, donde la imaginación y la técnica se pondrán al servicio de la memoria cultural de la ciudad.

Hasta un máximo de veinte comercios podrán sumarse a esta primera edición. Cada establecimiento contará con la colaboración de uno o varios estudiantes, encargados de idear y montar el escaparate con una propuesta inspirada en el universo visual de Romero de Torres. El Ayuntamiento ha señalado que se priorizará la diversidad de barrios participantes, de modo que la ruta cultural incluya zonas tan diferentes como el Centro, Ciudad Jardín, Levante, Santa Rosa o La Viñuela.

El plazo de inscripción se abrió el pasado 22 de septiembre y permanecerá activo hasta el 10 de octubre a través del portal museojulioromero.cordoba.es. Posteriormente, entre el 11 de octubre y el 2 de noviembre, tendrá lugar el proceso de diseño y montaje de escaparates. A continuación, del 3 al 16 de noviembre, las propuestas permanecerán expuestas para su visita pública y la valoración del jurado. Además, está prevista una masterclass de escaparatismo creativo que se celebrará durante octubre para orientar a los participantes.

El jurado estará compuesto por hasta cinco personas expertas en diseño, escaparatismo o cultura visual, junto con representantes de las escuelas participantes, de la Federación Provincial del Comercio, de la Delegación de Cultura y un especialista en la figura del pintor. Sus criterios de valoración pondrán el acento en la originalidad, la calidad técnica, la coherencia con la identidad de cada comercio y, sobre todo, la reinterpretación del universo estético de Julio Romero de Torres.

Los premios establecidos son un incentivo añadido: 3.000 euros y un trofeo para el primer clasificado, 2.000 euros y trofeo para el segundo, y 1.000 euros con trofeo para el tercero. Más allá de las cantidades, el verdadero valor del certamen reside en la oportunidad de que ciudadanía y visitantes recorran Córdoba a través de una experiencia cultural diferente, descubriendo cómo los escaparates se convierten en pequeñas obras de arte.

Desde la Delegación de Cultura se subraya que esta iniciativa pretende consolidar el legado de Romero de Torres como parte esencial de la identidad cordobesa. Tras los actos conmemorativos del 150 aniversario de su nacimiento en 2024, el concurso refuerza el propósito de mantener viva la figura del pintor y de acercarla a nuevos públicos.

El proyecto también ha contado con el respaldo del sector comercial. Desde la Federación Provincial del Comercio se destaca que esta propuesta une dos de los rasgos más representativos de Córdoba: su riqueza cultural y la vitalidad de sus tiendas de proximidad. Los escaparates, apuntan, no solo muestran productos, sino que ahora se transforman en espacios capaces de emocionar, conectar con la ciudadanía y reivindicar el papel del comercio como motor social y económico.

La ruta cultural de escaparates será difundida a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, la web del Museo Julio Romero de Torres y diferentes plataformas turísticas, con el objetivo de atraer tanto a cordobeses como a visitantes.