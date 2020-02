El error que cometes a la hora de hacer un salmorejo que atormenta a los cordobeses

La clave para hacer un buen salmorejo solo los entendidos la conocen, pero está al alcance de todos si ponemos un poquito de esmero y seguimos los pasos que te indicamos. En Córdoba tenemos una receta especial que no se debe pasar por alto para lograr un verdadero salmorejo cordobés. Si no seguimos esta receta, estaremos cometiendo un error y no será un salmorejo lo que estaremos preparando. Vamos empezar con los ingredientes que necesitamos tener en la cocina:

150 ml de aceite de oliva virgen extra

1 Kg. de tomates rojos bien maduros

200 g. de pan de telera cordobesa, de lo contrario pan de trigo blanco y hace un día o dos que lo compraste, mejor que mejor

1 diente de ajo de la localidad de Montalbán (Córdoba) o similar. Muchos le añaden medio ajo, pero dependerá mucho de lo que te guste el ajo en las comidas. Recuerda quitarle el corazón del ajo.

10 g. de sal (al gusto)

Para aquellos que desconozcan el salmorejo cordobés, decir que es como un puré espeso, que se toma frío y que los ingredientes para acompañarlo una vez presentado en el plato, pueden ser diversos. Algunos optan por picarle huevo duro, jamón ibérico..., e incluso otros se atreven con gajos de mandarina o incluso caballa. Podemos servirlo como un plato al centro o incluso como primer plato. Vamos con la preparación.

Lo primero será limpiar bien los tomates y los cortamos en cuartos para triturarlo con la batidora hasta que quede una salsa líquida.

Para conseguir una testura fina, pasamos la salsa de los tomates por un colador, de esta manera retiramos la piel y las pequeñas pepitas.

El pan lo cortamos en trozos pequeños y lo añadimos a la salsa de tomate anterior y lo dejsmos reposar unos 10 minutos. De esta manera el pan se ablandará y será más fácil pasarlo por la batidora, al igual que hicimos con el tomate.

ULTIMOS PASOS

Pelamos el ajo, le retiramos el corazón para evitar que se repita después de la comida. Ahora lo añadimos al tomate con el pan.

Ahora toca hechar el preciado aceite de oliva virgen extra y un poquito de sal y volvemos a batir hasta que la textura sea muy fina. No olvides probarlo por si tuvieras que añadir algo más de sal.

Por último solo queda depositarlo en un bol, meterlo en la nevera y dejar que se enfríe.

LA PRESENTACIÓN

Si contamos con un plato hongo o cuenco mejor o mejor. Será el momento de ponerle trocitos de jamón serrano o ibérico con 10 segundos de microondas, de esta manera le daremos un toque crujiente. Después añadimos un huevo cocido troceado y unas gotas de aceite de oliva virgen extra para darle un toque de perfección y sabor ideal. Como indicamos al principio, si quieres añadirle algo más como trozos de pepino, pimiento, zanahoria, remolacha, melocotón, naranja o caballa.

Córdoba ha querido rendirle homenaje a su plato más típico con una calleja en su honor en la que podemos encontrar esta receta.

Ahora solo queda disfrutar de un buen planto de salmorejo cordobés.