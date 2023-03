Eprinsa asegura que la red de ciberdelicuentes no ha conseguido robar datos al contribuidor cordobés

La Diputación de Córdoba sufrió un ciberataque el pasado 1 de febrero en el que una red de cibercriminales "internacional", según fuentes de la institución provinicla, iniciaron la sustracción de información de la empresa encargada de gestionar la tributación de la institución provincial,Eprinsa e intentaron encriptarla. Los recursos tecnológicos de la empresa provincial ya habían hecho copias de seguridad a toda la información y evitaron el colapso total de la actividad.

Ahora, los responsables del ciberataque han amenazado con revelar la información si la Diputación no paga un rescate, al que la institución, aseguran a COPE, no va a acceder: "Ni siquiera hemos preguntado por el precio del rescate porque no vamos a entrar en su juego", declara Victor Montoro, presidente de Eprinsa, y añade: "estamos seguros de que no han accedido a ninguna información importante del contribuyente, eso no debe preocupar a nadie. Y lo sabemos porque tenemos nuestro propio sistema de verificación y varios colaboradores especializados trabajando a tiempo completo. Les hemos puesto nuestra trampas y hemos localizado pistas que nos llevan incluso a los ciberdelincuentes". Asegura Montoro que la única información que han podido obtener puede pertenecer a algún equipo de la Diputación a nivel particular, pero no a la red de la institución. La única consecuencia que, hasta el momento, ha tenido este ciberataque sobre los servicios de la diputación ha sido una leve ralentización de las publicaciones en el Boletín Oficial de la Provincia y en la gestión tributaria, "aunque esos retrasos con los impuestos tienen más que ver con falta de recursos que con el ciberataque", asegura Montoro.

Diputación ha denunciado ya estos hechos a la Guardia Civil y lo ha puesto en conocimiento del Centro Criptológico Nacional, encargado de cooperar para dar una respuesta rapida a este tipo de ataques informáticos. "Llevamos años invirtiendo en nuestro sistema de ciberseguridad y hace poco adquirimos nuevos servidores que amplian la capacidad de almacenar información", explica Montoro. Además, la institución provincial está acreditada en el Esquema Nacional de Seguridad. En cuanto a los efectivos físicos para luchar contra este tipo de ataques informáticos, la Diputación cuenta con un equipo habitual de entre 10 y 15 personas que, durante los momentos de crisis como los ocurridos a inicios de febrero, "llegaron a ascender hasta 30 personas", incide.