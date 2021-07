Empleo organiza una jornada técnica centrada en el factor humano como eje en prevención de riesgos laborales

El Centro de Prevención de Riesgos Laborales perteneciente a la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha celebrado este martes una jornada técnica bajo el título 'El Factor Humano: Eje de la Prevención de Riesgos Laborales'. El delegado de Empleo, Ángel Herrador, ha inaugurado esta actividad que ha estado dirigida a personal técnico en seguridad laboral, responsables de recursos humanos en empresas y especialistas en psicosociología y ciencias del trabajo. Según informa la Junta en un comunicado, este acto se enmarca dentro del trabajo que este centro realiza a lo largo del año con el objetivo de fomentar la prevención de riesgos laborales entre las empresas.

El encuentro ha tenido como objetivos: centrar el origen de los accidentes de trabajo e identificar su causalidad; difundir actuaciones dirigidas a reforzar la cultura de la seguridad de empresas y trabajadores; y avanzar en la implantación de nuevas formas de gestión centradas en el grupo, para mejorar la eficacia del plan de prevención y las medidas que lo desarrollan. Herrador ha explicado que cuando los trabajadores desarrollan comportamientos contrarios a la seguridad "nos refleja que existe una mala correlación, entre sus actitudes y los procedimientos aplicados en las empresas, por eso es importante actuar sobre el factor humano, es imprescindible para corregir prácticas inseguras".

El responsable territorial ha incidido en la "enorme importancia de abrir canales de participación" entre trabajadores y empresa, "no solo en cuanto a la implantación de unos procedimientos de prevención, sino incluso en el mismo proceso de definición de los riesgos existentes en la empresa". "No debemos dar ni un paso atrás en prevención, porque todo lo que no sea siniestralidad laboral mortal cero en Andalucía son cifras inaceptables", ha asegurado.

Herrador ha hecho hincapié en que la prevención de riesgos laborales no puede ser considerada en las empresas como un coste, "sino como una inversión en competitividad y para ayudarles en este camino el pasado sábado, 3 de julio, se abría el plazo para que las pymes puedan solicitar ayudas para la realización de proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales".

Con esta convocatoria, la Junta destina más de 600.000 euros para Córdoba, 4,8 millones para Andalucía, para subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, con incentivos, de entre 1.200 y 15.000 euros, que podrán cubrir hasta el 75 por ciento de las inversiones que se realicen. El plazo de solicitud de estas ayudas se prolongará hasta el próximo 2 de agosto, y las solicitudes deberán registrarse necesariamente de manera telemática.