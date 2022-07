IU eleva al Defensor del Pueblo la petición de información de la Normal de Magisterio y no descarta el juzgado

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha registrado este jueves una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz para que exija a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) que "proceda de forma inmediata a facilitar y poner a disposición" de IU la documentación e información solicitada acerca de la Normal de Magisterio, y ha advertido que "si en un tiempo prudencial no recibimos respuesta" recurrirán a la vía judicial.

En rueda de prensa, el portavoz de IU en el Ayuntamiento cordobés, Pedro García, ha asegurado que la GMU y su presidente, Salvador Fuentes (PP) "no nos da la información que llevamos solicitando desde hace bastantes meses" y que además se ha pedido "reiteradamente, tanto en la Comisión de la Gerencia Urbanismo, en el Consejo Rector, como en el propio Pleno y al propio alcalde", José María Bellido (PP).

Tal y como ha expresado García, el objetivo de obtener dicha información es "poder hacer nuestro trabajo de oposición". Así, ha recalcado que "si todo estuviera dentro de la normalidad seguramente nos hubieran dado" la documentación solicitada. Sin embargo, "si pides reiteradamente una información de un tema que extremadamente delicado, como es la recepción de La Normal, y no te la dan, llega un momento en el que empiezas a pensar mal de la situación".

Al respecto, ha continuado el portavoz de IU, la situación "sigue siendo muy preocupante" porque "no sabemos si cuestiones muy importantes de seguridad que en el mandato anterior, hasta el último minuto, no se habían resuelto" ya están solucionadas, dado que meses después "se recepcionó el edificio".

Por todo esto, desde IU han solicitado, a través del Defensor del Pueblo, información sobre la situación previa y recepción de la obra, dada "la existencia de graves problemas constructivos que no permitían la recepción de las obras y los informes posteriores y documentación justificativa y acreditativa de la subsanación" de los mismos. Igualmente, han pedido información sobre incidencias acontecidas ya recepcionadas las obras, acerca de la mejora del entorno del edificio y sobre el plan de usos de La Normal de Magisterio.

Asimismo, García ha recalcado que "estamos hablando de un edificio que es fundamental para el barrio y que, ahora mismo, ni el distrito, ni el barrio ni los ciudadanos cordobeses están disfrutando", lo que pone de manifiesto que "algo está muy mal". Por ello, ha continuado, "vamos a pedirle al Defensor del Pueblo que le exija al Ayuntamiento de Córdoba que, dentro de la ley, nos de los informes que hemos pedido, que son informes muy importantes y que no hemos sido capaces todavía de recogerlos".

Así, "si en un tiempo prudencial no recibimos respuesta, desgraciadamente no tenemos otro camino que irnos al juzgado y que a partir de ahí un juez resuelva", ha advertido Pedro García, quien espera que "eso no pase porque nosotros no queremos judicializar la política".

Por último, el portavoz de IU ha afirmado esperar que el alcalde y el presidente de la Gerencia de Urbanismo "respondan a las preguntas que les hemos hecho" porque "en noviembre cumple la garantía de la obra", por lo que, "a partir de esa fecha, ya todo lo que haya que arreglar, todo lo que no esté terminado o todo lo que tenga un defecto corre a cargo del presupuesto municipal del Ayuntamiento de Córdoba". "Puede haber algún acuerdo que no sea bueno para el Ayuntamiento, para el dinero público y para la transparencia democrática", ha avisado.