El efecto Juanma Moreno arrasa en Córdoba y lleva, por primera vez, a un alcalde del PP a la reelección

Victoria sin paliativos del Partido Popular en la capital con una mayoria absoluta que se traduce en 15 concejales y el 46,2% de los votos: 69.600 frente a los 32.800 del PSOE, que ha sido la segunda fuerza más votada. La burbuja de "esperanza" en la que se había refugiado el candidato del Partido Socialista, Antonio Hurtado, se fue desinflando ayer a medida que avanzaba el escrutinio de votos. "Si hay alguna valoración positiva, la comparto; si hay alguna negativa, la culpa es solo mía", decía el candidato resultado en mano tras haber centrado toda una campaña en su persona. Así repartidos los sillones del pleno municipal, el PP no necesitará a nadie más para gobernar a pesar de que el reelegido alcalde, José María Bellido, ya haya tendido la mano a izquierda y derecha para sacar adelante el primer proyecto que tiene en mente: los presupuestos municipales. "Hicimos el trabajo y dejamos las cuentas aprobadas en Junta de Gobierno Local, pero ya adelanto que estoy abierto a cualquier tipo de acuerdo o de propuesta de cualquier grupo político", ha dejado caer esta mañana en una primera entrevista de valoración en COPE.

La izquierda tampoco ha logrado suavizar la derrota en la confluencia de izquierdas Hacemos Cordoba (Con Andalucía), que se ha quedado con cuatro concejales -uno menos que los que sumaban, hasta hoy, Izquierda Unida y Podemos en el pleno municipal. "Quiéranme menos y vótenme más", demandaba el candidato de la confluencia, Juan Hidalgo, tras conocer los resultados. "Lo digo de corazón, hemos notado ese cariño de la gente... e incluso de otros partidos políticos, pero eso no se ha traducido en votos. Supongo que son cosas de la vida...", expresaba con ciertos tintes de nostalgia.

Por su parte VOX- que durante algunas horas de escrutinio de votos y hasta el aliento final tuvo la llave del gobierno municipal- se ha conformado finalmente con tres concejales, aunque eso le permite consolidad su posición en una institución municipal en la que ha ganado un concejal más. Yolanda Almagro, su candidata, arengaba minutos después a los suyos asegurando que estarán en la oposición sin permitir que el Partido Popular "mire ni por un solo momento a su izquierda".

Ciudadanos, en la línea que le marcó Albert Rivera hace ya cuatro años, desaparece también en Córdoba a pesar del giro al centro que había resuelto su candidato, Jesús Lupiáñez, para tratar de recoger votos en un partido que no se ha visto exento de polémica a lo largo de este mandado municipal, compartido con el PP. Pierde los cinco concejales y desaparece de la ciudad. "No hemos sabido conectar con el electorado centrado, que no quiere trifulcas. Miramos ya a las generales", decía Lupiáñez- aún sin saber que para las generales no iban a quedar cinco meses, sino dos.

La provincia también se deja llevar por la ola popular

La Diputación, que hasta ahora estaba gobernada por el PSOE, pasará también, previsiblemente, a manos del PP (aunque no con mayoría absoluta). El voto socialista ha conseguido nueve mayorias absolutas frente a las seis del PP, aunque es importante atender al dónde. Las ciudades medias de Córdoba se han teñido de azul. Muchas, después de años e incluso décadas de gobierno socialista. El claro ejemplo ha sido Palma del Río, donde la candidata popular, Matilde Esteo, se ha eregido en mayoría absoluta tras más de 40 años de gobierno socialista.

Además, destacan también localidades como Lucena, con un gran peso económico en la provincia, donde se ha producido un vuelco de voto hacia el PP. Allí, regresa a la alcaldía 24 años después tras obtener diez concejales. No llega a la mayoría absoluta y se plantea, ahora, el pacto con VOX, Ciudadanos (que solo ha obtenido representación en Lucena), o incluso con las izquierdas, según ha asegurado a COPE el ganador de las elecciones, Aurelio Fernández.

Otro ejemplo ha sido Puente Genil, donde ganan por primera vez en su historia con nueve concejales, aunque las fuerzas de izquierdas formadas por PSOE y Con Andalucía sí suman en este caso para gobernar con Esteban Morales a la cabeza.

El PSOE, por su parte, también ha cambiado la tendencia de voto a su favor en localidades como Baena y Villanueva de Córdoba. Maria Jesús Serrano, ganadora socialista en Baena, ha explicado este resultado en un "nefasto gobierno del PP que no ha dejado más opción de voto al electorado".













