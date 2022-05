Dramas llenos de matices para los estrenos de este fin de semana

Llegamos a este fin de semana con altas temperaturas, por lo tanto el cine se convierte en una gran opción para estar fresquito durante dos horas y disfrutando de cualquiera de las películas que se estrenan. Narci Gómez analiza cada una de ellas:

Ambientada en los años 50 “El sastre de la mafia” es un drama sobre un hombre, sastre de profesión, que tras una tragedia personal acaba trabajando en Chicago, en una zona en la que quien únicamente puede pagarle es una familia de mafiosos. Una cinta de gánsters como las de antes, con unas interpretaciones muy destacables y con una inteligencia que deja buen sabor de boda.





Y desde Reino Unido nos llega “El arma del engaño” una historia basada en hechos reales sobre cómo las fuerzas aliadas quieren acabar con la 2ª guerra mundial. Quieren asaltar Sicilia, pero sin poner en riesgo a sus tropas.









La labor de dos oficiales de inteligencia, que ponen en pie un descabellado e improbable plan, es el centro de la historia. Tensión, buenas interpretaciones y una historia entretenida con un reparto envidiable. Cine bélico pero interesante.

Continuamos con los thrillers en “Juego de asesinos”, una cinta sencilla, pero que cumple su función sin más pretensiones.





Se centra en una comisaría de policía en la que se juntan un asesino a sueldo, una policía novata y un estafador. No es sana, pero te deja la barriga llena. Malena Alterio, Santi Millán, Natalia de Molina y Carlos Areces con los protagonistas de “Espejo, espejo”, una comedia de Marc Crehuet que toca el tema de la identidad y de cómo nosotros mismos podemos ser nuestros peores enemigos.









Se centra en cuatro empleados de una oficina se preparan para la celebración de los 50 años de la empresa mientras intentan resolver ciertos problemas consigo mismos. Interesante, como todos los trabajos de Crehuet.

Oliver Stone presenta en “JFK: caso desclasificado” archivos desclasificados relacionados con el asesinato del presidente Kennedy que intentan arrojar luz sobre lo que sucedió en 1963.









Un documental interesante que desmonta la versión oficial. Desde Rusia nos llega un drama adolescente llamado “No te quiero”, una historia incómoda sobre una chica de 14 años que tiene una vida sencilla, recolectando frutos en el bosque, con clases de coreografía, y que tiene un bebé del que nadie debería saber nada. Potente, dura, sobre la sociedad rusa, sobre la desesperación, sobre la diferencia generacional.





Con varios premios bajo el brazo llega “Clara sola”, una historia sobre una mujer introvertida de 40 años, que experimenta un despertar sexual y místico que supondrá el comienzo de un viaje que le liberará de las convenciones sociales y religiosas que tanto le han reprimido a lo largo de su vida. Intensa, liberadora y no deja indiferente.









Terminamos con “Cinco lobitos”, la ganadora del festival de Málaga de este año. Amaia (Laia Costa) acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija. Maternidad en crudo para una cinta que es sin duda de lo mejor del cine español de este año.