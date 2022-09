Dos varones jóvenes han tratado de atracar las tiendas de Covap y Pedro Jiménez a primera hora de la mañana, en torno a las 8:55 hora de este viernes 23, en la calle Góngora. Uno de los individuos ha sido neutralizado y retenido dentro de la tienda de Pedro Jiménez por el propietario: "Me han amenado cuando han entrado en la tienda y me he defendido, he salido y he cerrado", asegura en COPE. El otro ha sido retenido por los comerciantes de alrededores, entre ellos, los de la tienda Covap.

Minutos más tarde ha llegado la patrulla de la Policía Local que se encontraba por la zona y, a la salida de los atracantes, los vecinos han comenzado a increparlos. La situación ha generado un gran revuelo entre los paseantes de la zona, que aún se encuentran en shock porque este tipo de sucesos ocurran a plena luz del día en una zona céntrica, cuando la mayoría de personas se encuentra en su camino al trabajo o al colegio.