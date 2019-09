El espíritu "Mercury" llena la Axerquía

Una abarrotada Axerquía, con las entradas agotadas desde hace meses, recibía ayer al grupo argentino God Save the Queen. El grupo tributo a la banda inglesa que lideraba Freddy Mercury celebraba en nuestra ciudad uno de los conciertos de su gira Is this the real life, or is this just fantasy?, como versa la primera estrofa de Bohemian Rhapsody.

Niños, jóvenes y mayores disfrutaron ayer de Pablo Padín y su banda, que difiere y mucho, del resto de bandas tributos. Con una puesta en escena ciudada, los argentinos consiguieron trasladar al público al pasado y revivir escenas como el mítico concierto de la banda en Wembley, o el videoclip de I want to break free, con Mercury travestido.

Ni los rayos ni la amenaza de lluvia impidieron a los asistentes disfrutar, por unas horas, del espíritu de Mercury, su música y sus movimientos. Canciones como We will rock you, I want it all o Radio Ga Ga pusieron a la Axerquía de pie para cantar y bailar estos temas que nunca pasan de moda.

Después de bailar y corear, cuando el concierto parecía haber llegado a su fin, el grupo volvió a saltar al escenario entre los focos y el humo, para canta "one more". Y con It's a kind of magic, los argentinos pusieron punto y final a una noche mágica ante un público entregado.

THE SHOW MUST GO ON CON LA NIGHT RUNNING DE ROCK FM

Con este concierto arranca en Córdoba una semana llena de rock, que culminará el próximo sábado, 28 de septiembre, con la Night Running de ROCK FM. En esta ocasión, la popular carrera nocturna celebra su quinto aniversario, con un camiseta conmemorativa.

2000 valientes recorrerán durante 8 kilómetros la capital cordobesa al ritmo de los mejores temas de la historia del rock, entre ello los de Queen. La banda inglesa es el icono escogido para esta quinta edición bajo el lema " We run, we run, with you!"