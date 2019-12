La Diputación celebra un acto conmemorativo de los 40 años de ayuntamientos democráticos

La Diputación de Córdoba ha celebrado en la mañana del miércoles un acto que conmemora los 40 años de ayuntamientos democráticos en la provincia de Córdoba. Hasta el salón de la Merced se han desplazado alcaldes y alcadesas de distintos municipios y de distintas épocas de estas últimas cuatro décadas.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, ha resaltado la gran labor de los Ayuntamientos en democracia para lograr tangibles que hoy se dan por normales, pero que supusieron una revolución. Ruiz ha reconocido que “hace 40 años era impensable ver a los pueblos con un alumbrado en perfecto estado, casa de la cultura, polideportivos y demás infraestructuras” por lo que en este acto debían “poner en valor el municipalismo y tratar los retos que tiene hoy por hoy”.

Ruiz también ha reprochado la normativa actual de techo de gasto por la que los presupuestos actuales están muy limitados. “La normativa nos pesa porque coarta la autonomía local; nos dice que tenemos que ahorrar y que nuestros ahorros nos los podemos utilizar y tampoco los podemos invertir en nuestros vecinos y vecinas”. Además añadió que “los Ayuntamientos perdemos empleados públicos y ante esa realidad alzamos la voz diciendo que somos la administración más cercana y que hemos hecho los deberes para recuperar nuestra autonomía perdida por la crisis”.

Antonio Ruiz ha querido alabar el trabajo y el compromiso de todos los trabajadores del ente público en el pasado: “Los alcaldes que salieron en el 79 se encontraron solo con el bastón y el sello, pero no tenían conocimiento la administración, no tenían la referencia de otros diferentes pero, en cambio, sí tenían la vocación publica de trabajar por sus municipios y no hacer lo que se estaba haciendo de ahí para atrás”

El reto a partir de ahora, reconoce el máximo representante de la Diputación de Córdoba, se basa en “dejar un buen legado a las generaciones venideras”. “Los más jóvenes nos muestran su preocupación con el cambio climático y la sostenibilidad del planeta; tenemos que gestionar nuestros pueblos pensando en qué modelo le queremos dejar a las generaciones venideras”.