Diarios de la B. Episodio 1. Villarrubia de los Ojos

Tenía un amigo en Madrid que solía recitar como un mantra que España no existía realmente sino que era una mera división administrativa. Puede que Matesanz, que como no me leerá tampoco se enfadará porque revele su arriesgada reflexión, llevara razón en lo artificial de muchas de las cosas que asumimos como naturales. En el fútbol también.

Cambiar de categoría, suponiendo que las divisiones existan, implica encontrar nuevos senderos para todos. Si hasta a alguno de los futbolistas del Formac Villarrubia le fue difícil situar en el mapa su nuevo destino al fichar por ese equipo, ¿cómo no les iba a parecer lejana esta primera estación a quienes no hace tanto se desplazaban en AVE?

Todavía no hay alta velocidad que te lleve a ver jugar a Dieguito Díaz (magnífico futbolista, por cierto), Grillo o Piojo. No hay dinero en toda Córdoba tampoco, dando un giro extraño a esta disertación sin demasiado criterio, que compense cubrir distancias cuando la comodidad de internet llama a tu puerta. El aficionado al fútbol no es un héroe, pero conserva el mérito de estar loco en un mundo en el que la cordura cotiza al alza.

Porque no hay demasiados motivos para visitar Villarrubia si no es estrictamente necesario. Una plaza con una iglesia, la cooperativa vinícola más antigua de España y un hotel rural-mirador con una gran estatua del Quijote. Un viajero sensato se quedaría, en la misma provincia de Ciudad Real, en Villanueva de los Infantes, Puertollano o Valdepeñas. Y más si coincide allí la feria del Pimiento y su pisto de Libro Guinness aupado por una grúa o la de la Vendimia y su olor a mosto y otros caldos post caniculares. Pero esto va de insensateces y estar el 31 de agosto en La Mancha resultaba, en cierto sentido y desde una óptica desesperada, imprescindible para muchos.

El Municipal de Villarrubia es un campo de fútbol apropiado para un equipo que hasta 2010 no había pisado ni Tercera. Sus instalaciones, las fijas y las provisionales, son pulcras y sus trabajadores dignísimos representantes no ya del club sino de toda una comarca. Joaquín, un aficionado local de platillos y pancarta clásica (“Ale Villarrubia, Los Cojonudos, Vamos a ganales (sic)”), también encarna valores que se nos van escapando entre los dedos. Encaramado a unas J’hayber gastadas y luciendo una camisa de colores psicotrópicos, gafas de pastillero y sombrero de paja a lo mambí; sonriendo a quienes le pedíamos que posara como si se nos hubiera olvidado lo que realmente somos. Si a nosotros, horteras turistas futboleros nostálgicos, nos emociona retratar a Joaquín… ¿qué pensará él de quienes nos plantamos por devoción o trabajo para conocerle?

El Córdoba no ganó en su primera visita a Villarrubia o, lo que es lo mismo, el Villarrubia F.C. no perdió la primera vez que jugó en su casa en Segunda B. No fue un partido probeta. No me imagino a ningún embajador del belle-balompié tomando notas de la salida de balón lavolpiana de ambos conjuntos, pero se dieron dos factores a tener muy en cuenta en este juego: interés y corazón (más en los de casa) y fútbol directo. En esa mesa siempre caben comensales. Por ese camino se sabe llegar al gol casi siempre a poco que el pulso no tiemble -que tembló- o que los porteros estén brillantes -que lo estuvieron-.

En Villarrubia nadie se enfadó salvo a ratos el speaker del campo. José Doctor, así se llamaba, tras anunciar que iba a ser un día histórico para los aficionados al “deporte fútbol” de la ciudad, repitió consignas en pro de una deportividad que nunca amenazó con romperse y en contra de las “drogas tóxicas”. Un señor se llevó un jamón a su casa gracias a una rifa y casi todo el mundo abandonó el estadio con una sensación de deber cumplido. No me pregunten exactamente por qué. Los desplazados desde Córdoba exhibían una sonrisa boba que recordaba -con matices- a la que lucieron tras el 2-0 del Bernabéu en 2014. Del coliseo mundial al polideportivo municipal. Extremos. A ver si lo que no nos gusta por aquí realmente es lo que nosotros mismos somos.

P.S. he sido tremendamente injusto con Villarrubia. Si viajar es conocer, no sé si eso lo escribió Brennan pero se lo endoso, Villarrubia es un lugar al que acudir para hablar. El dueño del restaurante donde cenamos al acabar el partido -si digo el nombre del local la historia pierde su encanto- nos regaló dos botellas de vino de la tierra -verdejo y merlot- con la única excusa de que la cooperativa local estaría cerrada en domingo. Si el fútbol es una excusa, mejor que la sirvan en copas como las de Villarrubia.