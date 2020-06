Desde el lunes los andaluces podrán moverse libremente por toda la región

A partir del próximo lunes 8 de junio los andaluces podrán moverse con libertad entre las ocho provincias que conforman la Comunidad Autónoma. La noticia, esperada por muchos desde que toda Andalucía entrara en la fase 3 de la desescalada, fue confirmada por el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Moreno relató en rueda de prensa que el ente autonómico “asesorado por el comité de expertos” ha decidido que “la unidad territorial aplicable a la desescalada fuese la comunidad en su conjunto en lugar de las ocho provincias. El Ministerio de Sanidad ha aceptado su petición”. Así que, “de ese modo y con el aval del comité de expertos, a partir del lunes se podrá viajar libremente por todo el territorio de Andalucía”.

El Presidente @JuanMa_Moreno anuncia que a partir del 8 de junio se podrá viajar libremente por toda Andalucía.



Es un momento para demostrar responsabilidad, serenidad y sensatez, es una nueva oportunidad para derribar la barrera de los prejuicios y tópicos sobre Andalucía. pic.twitter.com/iLz8otPnCM — PP Andaluz (@ppandaluz) June 6, 2020

Momento clave para demostrar responsabilidad

Moreno, no obstante, ha requerido prudencia: “Llega un momento clave para demostrar nuestra responsabilidad. Todavía no hemos derrotado al virus. La fase tres será la más difícil de gestionar del estado de alarma. El coronavirus sigue estando entre nosotros y tiene la misma capacidad de contagio que el primer día. La victoria definitiva no llegará hasta que llegue la vacuna”.

Con todo, el presidente autonómico recalcó que “el comité de expertos ha puesto de manifiesto que Andalucía es la comunidad con menor incidencia del virus en los últimos 14 días. La carga asistencial de los hospitales ha descendido a niveles de práctica normalidad” y, en consecuencia, “estamos preparados ante la posibilidad de un rebrote que nunca podemos descartar. Tenemos camas y respiradores”.

También te puede interesar:

- La Junta establecerá protocolos junto a los ayuntamientos de las capitales para frenar posibles rebrotes

- ¿Qué se puede y qué no se puede hacer en la fase 3 de la desescalada?