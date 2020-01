El derecho de los padres sobre la educación de sus hijos. El pin parental.

Mucho se está hablando últimamente del PIN parental y el derecho a la educación por parte de las familias. Algunas declaraciones controvertidas por parte de Ministros de nuestro Gobierno han suscitado una fuerte polémica. La cuestión es si las familias están tratando de interferir en la educación o, simplemente, están en su derecho.

El PIN parental no es más que la autorización de la familia para que su hijo participe en actividades extraescolares o extracurriculares si lo prefieren. Es algo que se viene utilizando habitualmente en las escuelas cuando se organizan excursiones, por ejemplo. Luego no es algo nuevo. La cuestión está en si es también necesario para autorizar la asistencia a actividades dentro del propio centro como son las charlas sobre afectividad y sexualidad que ofrecen una visión polarizada sobre el tema que puede atentar frontalmente contra las convicciones religiosas o morales de las propias familias.

La ministra Celáa dejó caer que los hijos no son propiedad de los padres y que el derecho a la educación de los hijos prima sobre el de las familias, el gobierno tendría que garantizar una educación integral en el caso de que el niño hubiera tenido la mala suerte de nacer en una familia machista, por ejemplo. Nadie ha discutido jamás el hecho de los hijos sean o no una pertenencia de los padres, evidentemente no lo son. Pero sí son sus responsables legales, sustentan la patria potestad y, por lo tanto, el derecho y la obligación de cuidarlos y formarlos conforme a unos valores morales acordes a sus convicciones. Por otra parte, ¿quién daría el carné de “familia democrática”?, ¿habría una especie de policía dedicada al tema?, ¿podría ser causa de la retirada de la patria potestad?

El derecho de educar en libertad y conforme a unos principios morales está recogido no solo en nuestra Constitución sino en la carta de los Derechos Humanos. No parece admisible ni plausible que un Gobierno imponga una determinada ideología desde las aulas. Sería un adoctrinamiento totalitario propio de regímenes comunistas, censura incluida. Pero el PIN parental tampoco es la solución porque afectaría solo a actividades extraescolares mientras que esta ideología puede ser inculcada como parte del temario de una materia dada. Cuando se dice que los padres participan de estas decisiones escolares, se está diciendo una verdad a medias. Es cierto que las actividades han de ser aprobadas a través del Consejo Escolar donde los padres tienen cabida, pero son una parte minoritaria sin poder de decisión. También intervienen profesores, alumnos y personal no docente. Por otra parte, toda norma o ley que contradiga a otra de rango superior se tendrá como no dispuesta. Un Consejo Escolar o un Gobierno no puede aprobar una ley que vaya en contra de la propia Constitución. El incluirlo en materias curriculares ya se ha hecho. Una familia de Huelva denunció el tratamiento que sobre familia y sexualidad se ofrecía en un libro de texto de Educación para la Ciudadanía y se sentenció a su favor en primera y segunda instancia. Recurrida la sentencia por la Junta de Andalucía, el Tribunal Supremo falló en contra de la familia. No por el núcleo principal, el adoctrinamiento explícito en los contenidos, sino porque no tenía capacidad para dirimir si su hijo entraba o no en clase al tratarse de una asignatura curricular. Este es el auténtico problema.