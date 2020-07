El PP denuncia el mayor ataque al municipalismo desde 1978 perpetrado por el Gobierno de España

El PP de Córdoba ha criticado "el mayor ataque al municipalismo español desde 1978 perpetrado por parte del gobierno de España", tal y como lo han calificado el vicesecretario de Acción Municipal del PP cordobés y alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el senador y alcalde de Cabra, Fernando Priego, haciendo referencia a las intenciones del Gobierno de Pedro Sánchez relativas a la utilización de los ahorros de los ayuntamientos.

Priego ha señalado que "las entidades locales estamos haciendo un esfuerzo extraordinario ante la pandemia, llegamos donde otras administraciones no llegan, y estamos haciendo frente a la emergencia social con elevados costes y ante la drástica reducción de ingresos que nos trae la crisis económica que nos deja el covid-19".

"Los ayuntamientos somos cumplidores, en los últimos ocho años hemos conseguido equilibrar las cuentas municipales y tener ahorros que son de todos los vecinos de nuestros municipios", ha dicho el alcalde de Cabra, quien ha afirmado que "desde el PP vamos a defender la autonomía local, porque los ayuntamientos no son entidades menores ni menores de edad y no necesitan la tutela de otra administración; hemos demostrado que somos administraciones cumplidoras y leales con el resto de administraciones del Estado".

Por ello, Priego ha exigido al Gobierno de España que "en vez de pactar a espaldas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) escuche a los alcaldes, incluidos los socialistas, que hace muy poco tiempo han pactado por unanimidad en seno de la FEMP las demandas que necesitan los ayuntamientos, que no es otra cosa que nos dejen utilizar los que es nuestro, esos ahorros municipales, al cien por cien para hacer frente a la crisis económica y social que ya nos azota".

En opinión del senador del PP, "lo que está haciendo el Gobierno es someter a las entidades locales a un chantaje inaceptable, quiere que prestemos ese dinero al Gobierno y a cambio nos permitirán gastar un tercio, el resto lo devolverá en diez años sin que exista un calendario de pagos, y encima nos dice que si no aceptamos ese préstamo al Gobierno no podremos acceder a fondos europeos o a otras prerrogativas que llevamos años solicitando". "Un Gobierno no chantajea a otra administración pública del Estado, no es decente, ni ético, ni es moral", ha afeado.

Asimismo, el portavoz de Entidades Locales del Grupo PP en el Senado ha asegurado que "este chantaje atenta contra la Ley de Administraciones de Régimen Local y contra dos principios constitucionales, contra el principio de autonomía local y contra el principio de suficiencia financiera". "Ante esto el PP no renuncia incluso a plantear un recurso en contra en el Tribunal Constitucional", ha adelantado.

El PP en el Senado pedirá la comparecencia de las ministras de Hacienda y de Política Territorial y Función Pública "para que no pasen la pelota y contesten con claridad" sobre "cuáles son las verdaderas intenciones del Gobierno". "Asimismo vamos a dar la batalla y presentaremos mociones en todos los ayuntamientos para que no se nos expropie un dinero que es de nuestros vecinos y más ahora que es cuando más falta les hace", ha asegurado Priego.

Por su parte, el vicesecretario de Acción Municipal del PP cordobés y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha reflexionado sobre lo "dañina" que es la propuesta que el Gobierno "quiso imponer a la FEMP a través de su presidente, Abel Caballero, que ha logrado que nos pongamos en frente alcaldes de todos los colores políticos, excepto del PSOE".

"FLEXIBILIZAR Y LIBERALIZAR"

Bellido ha subrayado "la propuesta aprobada en el seno de la FEMP con la unanimidad de todos y que pedía flexibilizar y liberalizar el remanente y superávit que tenemos los ayuntamientos a nuestra disposición, es decir, que los ahorros se puedan utilizar de forma libre para que fueran la UCI de nuestros vecinos ante la situación de emergencia".

En este sentido, ha señalado, "además, la dotación de un fondo extraordinario de 5.000 millones para los ayuntamientos que no tienen ahorros que son muchos y municipios pequeños". "Si hay financiación europea, como se ha conseguido esta noche en Bruselas, una parte debe venir a los ayuntamiento porque somos Estado", ha comentado.

Igualmente, se ha referido al acceso directo a fondos europeos para proyectos locales; un fondo extraordinario para el transporte público urbano, muy afectado por el déficit generado por el covid que está asfixiando a estas empresa en muchos casos públicas que vertebran las ciudades, y que los ayuntamientos no podemos asumir más; y un fondo destinado a cubrir necesidades sociales, especialmente las que tienen que ver con la garantía alimentaria y la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, entre otros aspectos.

"CHANTAJE DEL GOBIERNO"

"Todo esto salta por los aires con una propuesta de chantaje del Gobierno, que pretender que financiemos al Gobierno de la Nación con los ahorros de todos los cordobeses, de todos los vecinos de nuestros municipios", ha dicho Bellido, quien ha afirmado que "nos tratan como a niños pequeños porque incluso nos dicen dónde tenemos que gastarlos".

"Como representante en la FEMP --ha añadido el alcalde de Córdoba--, pedimos absoluta transparencia". "El viernes pasado, ante la convocatoria de una junta extraordinaria en la FEMP con este único punto, tuvo que ser desconvocada por Caballero porque sabía de antemano que la propuesta no iba a salir adelante, incluso algunos alcaldes socialistas podían mostrarse contrarios".

"Desde entonces no ha vuelto a reunirse ningún órgano de gobierno de FEMP, con lo que Caballero está inhabilitado para hacer esta negociación solo, porque la negociación que ha hecho hasta ahora ha sido un estrepitoso fracaso", ha manifestado al alcalde de Córdoba.

Por todo ello, Bellido ha pedido que "reúna a los órganos de gobierno de la FEMP, que retomemos la negociación entre todos, con representación de todos los que formamos parte esos órganos, porque está claro que él solo representa al Partido Socialista, y que se retire esta propuesta". "El municipalismo está unido en una propuesta que ya consensuamos en su día y que seguimos reclamando ante este ataque del Gobierno", ha apostillado el vicesecretario de Acción Municipal del PP cordobés.