La Delegación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Córdoba lanza su campaña "Verano saludable"

Con la llegada de las distintas olas de calor, la Delegación de Asuntos Sociales ha lanzado una campaña para concienciar a las personas más vulnerables de las altas temperaturas y de los efectos en nuestra salud, aunque las recomendaciones son aplicables a cualquier persona. Eva Contador, delegada de Asuntos Sociales y Mayores, del Ayuntamiento de Córdoba, nos ha explicado que "con esta campaña venimos a informar qué debemos hacer en nuestras casas ante las altas temperaturas, como por ejemplo tomar líquidos aunque no se tenga sed, no tomar bebidas con alcohol, permaneer en lugares frescos, tomar baños y duchas, o usar algún tipo de climatización como ventiladores o aire acondicionado. Y si nos encontramos en la calle evitar salir en los momentos de más calor, no dejar a nadie en el coche con las ventanas cerras y evitar las actividades deportivas al aire libre cuando más incidencia tenemos de los rayos de sol".









También se explica cómo podemos prevenir problemas graves relacionados con el calor y las medidas que se han puesto en marcha por el Ayuntamiento "como poner a disposición espacios climatizados para personas mayores; en los centros Muncipales de Mayores se puede usar las salas de estar, internet, prensa...además se ha puesto a disposición una página web y un correo electrónico para cualquier información o comunicación.

También ha invidado Contador a que los mayores sigan acercándose a estos centros porque en ellos además de socializar podrán realizar alguna que otra actividad, incluyendo viajes a la playa organizados por cada uno de estos centros.





PROTOCOLO CASA DE ACOGIDA





Ya con la llegada de la primera ola se activó un protocolo para hacer frente a las altas temperaturas. En la Casa de Acogida de Campo Madre Dios abrió sus puertas a todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad durante las horas del día donde mayor es la temperatura. Este protocolo está activo de 13.00 a 20.00 horas y se incluye almuerzo, merienda y la posibilidad de refrescarse en las duchas, así como acceso a los roperos.





Según ha explicado Contador "han sido diez las plazas diarias disponibles que están asignando por orden de llegada. Esto supone un sobreesfuerzo de todos los trabajadores, pero vemos que es una medida necesaria". "A principio de junio se prestaron casi 900 atenciones a un total de 118 usuarios", ha añadido la delegada.

También Contador nos ha adelantado en qué proyectos se están trabajando para ponerlos en marcha a partir del mes de septiembre, como todos aquellos dirigidos a la Semana del Mayor. "Ya el año pasado organizamos visitas como las del monasterio de San Jerónimo y el espectáculo nocturno de la Mezquita-Catedral, y este año seguiremos trabajando para ofrecer actividades muy atractivas".





AYUDA ENERGÉTICA





Con la crisis energética que estamos viviendo muchas familias no pueden hacer frente a su recibo de la luz. Pero aún así, la demanda de ayudas se ha estancado,a pesar de que el precio ha subido. Según los datos que maneja el Ayuntamiento de Córdoba, en el primer semestre de 2022 se hicieron efectivas 280 ayudas destinadas al pago de suministros básicos, ya sea luz o gas, por un importe de 111.078 euros, lo que supone una media de 296 euros por caso mientras que el año anterior, igualándolo en el mismo periodo se abonaron 322, de 362 de media. Ante esta situación parece que nadie tiene una explicación razonable.









Según Contador, "el presupuesto asignado para el pago de estos suministros es el mismo del año pasado, asi que no debemos pensar que existan familias que primen la solicitud de otras ayudas, para cuestiones más básicas como la propia alimentación, en lugar de las destinadas a pagar los suministros".

Otra de las opciones podría ser que ahora existe más enganches ilegaes en los barrios más pobres a una solución asfixiante para muchas familias, porque el bono social puede ser que aporte poco alifivo a sus economías domésticas. Y también podría ser que ahora tengamos pobreza energética de la denominada silenciosa, es decir, consumidores que practican un ahorro autoimpuesto.





SERVICIO WEB





Debidio al aumento de llamadas a servicios sociales, desde principios de julio a la hora de solicitar cita se puede hacer a través de un nuevo servicio web. "Con este sistema lo que perseguimos es mejorar la atención y la acción social. Por el momento se está usando durante un mes como prueba piloto en el Centro de Servicios Sociales de Moreras y en el resto de centros de Córdoba en septiembre". Contador ha explicado que "deseamos dar una respuesta más rápida y trazable".

Este servicio consiste en una página web responsiva y multiplataforma a la que se puede accedeer a través del móvil, tablet o el propio ordenador. A partir de ahora el usuario puede pedir su cita presencialmente, telefónica o a través de la web. La delegada de Servicios Sociales ha matizado que es una manera de llevar un registro más exhaustivo de las citas además de detectar qué citas son urgentes.