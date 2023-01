Del Pozo llama a las empresas cordobesas a sumarse a la expansión de la FP Dual

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, ha inaugurado este lunes en Córdoba, junto al presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), Antonio Díaz, la Mesa Andaluza por la FP Dual, encuentro que se está desarrollando en las ocho provincias andaluzas con el objetivo de extender de forma general el modelo de la FP Dual en toda la comunidad, al que ha llamado a sumarse a las empresas cordobesas.

En esta reunión han participado también representantes de organizaciones y federaciones empresariales, cámaras de comercio y centros educativos de la provincia cordobesa, y en este contexto Del Pozo ha puesto el foco en el objetivo de ampliar y fortalecer la colaboración directa entre las empresas y la administración. Además, se hace necesario, según ha señalado, no solo para adecuar la oferta a partir de la identificación de las necesidades formativas y los perfiles profesionales demandados por los sectores productivos, sino para generalizar la modalidad de FP Dual, en la que empresa y centro educativo comparten la formación de una forma integral, multiplicando la tasa de inserción laboral.

Estas reuniones de trabajo, según ha destacado Del Pozo, pretenden "estrechar lazos con todas las empresas cordobesas, tanto grandes corporaciones como con pymes o micropymes, porque todas son importantes y necesarias". Además, servirán para recoger necesidades y demandas de las empresas que "tendremos muy en cuenta a la hora de diseñar la oferta de plazas y ciclos", y ha añadido que "seguro ayudarán a que surjan nuevos compromisos de colaboración para que podamos ofrecer a nuestros estudiantes cordobeses la mejor formación, tanto en el aula, como en el centro de trabajo".

La consejera ha recordado que en los últimos años ha aumentado de forma significativa el número de empresas que colaboran con la FP andaluza: casi 15.000 empresas para que el alumnado pueda realizar la Formación en Centros de Trabajo (FCT) y 5.000 autónomos, además de 8.500 empresas que participan en la FP Dual. A pesar de este crecimiento, Del Pozo ha asegurado que "seguimos necesitando más presencia empresarial, porque sin empresas no tiene sentido la FP, y sin titulados el mercado de trabajo no dispondrá de la mano de obra cualificada que necesita". En concreto, en la FP Dual, que aún no llega al diez por ciento de la oferta total, la consejera ha subrayado que, "con el convencimiento de que nos necesitamos mutuamente, hace falta la implicación de muchas más empresas".

Ello es así, según ha argumentado, porque el sistema productivo recibe al alumnado y lo forma con una tecnología punta del que en la mayoría de las ocasiones los centros educativos no disponen, y también porque desde el sistema educativo se facilitan a las empresas estudiantes motivados que acaban convirtiéndose "en una cantera de trabajadores formados en el centro de trabajo a su medida, lo que reduce gastos a futuro, además de facilitar que la empresa recupere a largo plazo lo invertido en formación". Igualmente, ha vuelto a incidir en que esta modalidad es "verdaderamente" el remedio al posible desencaje entre las competencias que transmiten los centros educativos y las demandas del mercado, y "una herramienta indiscutible" para combatir el desempleo juvenil".

Por eso, ha asegurado que "solo de la mano de las empresas y de los agentes sociales la Formación Profesional podrá ser definitivamente la palanca y el motor de cambio de nuestra economía". Del Pozo ha precisado que los centros educativos tienen hasta el próximo 15 de marzo para presentar proyectos de dual para el próximo curso.

El objetivo es que los centros promuevan el mayor número de proyectos de FP Dual y que cuenten con la mayor participación posible de pymes y micropymes para que se pueda extender "hasta el último rincón de Andalucía". Por su parte, el presidente de CECO, Antonio Díaz, ha dicho que, tanto las organizaciones empresariales, como las cámaras de comercio "somos los aliados estratégicos y los colaboradores necesarios para este proyecto". Para Díaz, la FP Dual debe ser, sin duda, "un paradigma de colaboración público-privada y esta jornada es un ejemplo claro de esa cooperación necesaria" entre Administración y empresas, que "deben ir de la mano en una materia tan crucial como es la formación de los futuros profesionales" que demandan las empresas cordobesas.

Además, ha opinado de que hay claros ejemplos de perfiles con futuro, como todos los relacionados con el mundo tecnológico. Pero "hay otras muchas profesiones y empleos muy demandados para los que no existen candidatos cualificados y es un problema que suscita una importante preocupación en muchos sectores empresariales", de ahí que los empresarios apuesten "por este modelo de formación, enfocada principalmente a dar una respuesta real a las necesidades empresariales y a las demandas del actual mercado de trabajo".