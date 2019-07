El Ayuntamiento asegura que mantendrá todas las obras consensuadas con vecinos y órganos de participación

El Plan "Mi barrio es Córdoba" incluye las reparaciones ordinarias y la mejora de las calles cordobesas. Hasta el momento las obras han estado realizandose según requerimientos de prioridad y urgencia del movimiento ciudadano, lo que ha asegurado que seguirá funcionando así.

Dorado ha asegurado que el nuevo gobierno ha "venido a gestionar y a prestar un servicio y eso es lo que estamos haciendo", a la vez que ha criticado la gestión del gobierno municipal anterior, acusándoles de que "no estaban para gestionar, si no para hacer política".

Para poder tramitar los expedientes de obras de las calles cordobesas han tenido que resolver algunos problemas con contratación, por lo que han "mantenido unas reuniones políticas y técnicas con contratación para establecer unos criterios y una forma de trabajo para desatascar los expedientes de infraestructuras", gracias a lo que han acabado ya la tramitación de dos obras.

Dorado ha asegurado que el nombre del plan no va a modificarse ya que "a los cordobeses les da igual como se llame el plan, lo que les importa es que las obras se ejecuten bien y en plazo", pero no se cierra a la posibilidad de modificar el contenido de dicho plan desde la Comisión de Obras si los vecinos lo reclaman, ya que entiende que la anterior encargada dejó "los proyectos abiertos a posibles modificaciones".

David Dorado ha calmado la preocupación de muchas personas por el posible uso de herbicidas contaminantes, que al final no se usarán, y no dudando en criticar al gobierno anterior por la situación actual de inundación de jaramagos en nuestra ciudad, que "lo ha permitido porque no ha sido capaz de resolverlo de otra manera" que usando herbicidas contaminantes y dañinos para el medio ambiente. Para resolver el problema de la sobreabundancia de jaramagos, planea resolverlo "con más mano de obra, ya sea desde dentro o desde fuera".