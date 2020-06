Se cumple un año de la investidura de José Mª Bellido como alcalde de Córdoba

Hace un año, la nueva corporación del Ayuntamiento de Córdoba celebraba el pleno de investidura que designaría a José Mª Bellido como alcalde de la ciudad con al apoyo de ciudadanos y la abstención de VOX. Desde COPE analizamos todo lo ocurrido en este primer año de mandato junto al alcalde y el resto de portavoces de la oposición.

“La vida me ha cambiado como un calcetín” señalaba el alcalde, pero José Mª Bellido ha explicado que es un cambio a mejor, con una gran responsabilidad y al servicio de los cordobeses.

“Las cosas vienen como vienen, el hombre propone y Dios dispone” ha indicado el alcalde, cuyo mandato, sin duda, estará marcado por la crisis del COVID-19, una situación global, que ha afectado también a Córdoba, pero que en nuestra ciudad ha afectado menos que en otras ciudades gracias al trabajo de prevención realizado por la Junta de Andalucía y el profesional sanitario con el que cuenta nuestro país, y ahora toca trabajar para que la ciudad supere esta situación.

“No debemos mirar esta situación con resignación y melancolía, sino con ilusión hacia adelante, para sacar a Córdoba adelante” José Mª Bellido

Sobre la gestión realizada durante esta crisis, el alcalde considera que las cosas se han hecho “relativamente bien”. Gracias a las medidas anticipadas al estado de alarma, Bellido considera que esos días de anticipación ayudaron a evitar la propagación del virus.

“Los servicios sociales han sido nuestra prioridad” destacaba Bellido, por la situación que afectó de la noche a la mañana a muchas familias cordobesas, con casi 7.000 atendidas por servicios sociales. Además, el alcalde ha querido reconocer la labor de muchas entidades como Adevida, Banco de Alimentos o Cáritas, que gracias a la colaboración público-privada han hecho posible que la respuesta a estas familias sea más ágil.

También el Consistorio ha querido garantizar y mantener los servicios públicos de Aucorsa o Sadeco. Para el alcalde también hay que señalar el buen comportamiento de la ciudadanía, respetando el Estado de Alarma y las normas que ello conllevaba, lo que ha ayudado a mejorar la situación sanitaria.

“Lo que nos ha faltado ha sido información por parte de otras administraciones y recursos” explicaba el alcalde, que no ha dudado en volver a reclamar al Gobierno central el superávit. "Tengo 22 millones ahí que no puedo tocar" lamentaba Bellido.

De cara a los tres próximos años, el alcalde ha señalado que hay dos planes. El corto plazo que representa elplan de choquefirmado con CECO y los sindicatos, que está dotado con 100 millones de euros y cuyo objetivo es el de reactivar la economía y el empleo en la ciudad, y seguir ayudando a los que peor lo están pasando en la ciudad.

Por otro lado, a largo plazo, el plan estratégico de la ciudad, con todos los colectivos, para hacer inversiones estratégicas que son necesarias (Centro de ferias, climatización de los colegios, nuevas zonas verdes, impulsar la nueva movilidad, etc.) Además, el alcalde espera que con este plan también se diversifique la economía de la ciudad, para que además del turismo, seamos referente en logística, agroindustria, cultura, transformación digital, etc.

“Vamos hacia una nueva Córdoba que tendremos que construir conjuntamente” explicaba el alcalde. Sobre algunas de estas inversiones, el alcalde señalaba que cree que se va a poder hacer muchas de ellas como la finalización del Centro de Ferias y Exposiciones del Parque Joyero, el tramo municipal de la Ronda Norte, el parque de Levante o la ejecución del parque del canal.

Respecto a la oposición, el alcalde ha recordado que durante esta situación se ha celebrado la junta de portavoces cada dos días, manteniendo a la oposición informada en todo momento de lo que se estaba haciendo, a cambio de nada. Bellido ha señalado que falta de dialogo no hay, solo que hay partidos como VOX que han dejado atrás sus intereses de partido para poner a los cordobeses en el centro.

El alcalde les recuerda a PSOE, IU y Podemos, que las puertas siguen abiertas y espera que se sumen a los grandes acuerdos de ciudad.

Sobre las vacaciones, el alcalde espera poder disfrutar al menos de unos días con su familia, aunque aún no tiene un destino claro, pero Bellido espera que Córdoba sea el lugar que elijan muchas familias para pasar sus vacaciones, ya que nuestra ciudad tiene mucho potencial y es un destino seguro.

Ciudadanos ha sido el compañero de viaje elegido para este mandato. La primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha hecho una valoración positiva, como equipo de gobierno, anteponiendo a las personas antes que al partido. “Hemos trabajado de forma unida, comunicando permanentemente todas las decisiones y desde Cs hemos seguido poniendo a las personas en el centro de las políticas”, ha explicado Albás.

Para la primera teniente de alcalde, la ciudad ha mejorado bastante durante este año porque, a juicio de Albás, el equipo de gobierno anterior o bien no sabía gestionar, o tenía muchos problemas para hacerlo. “Hemos realizado pagos a clubes deportivos, plan de limpieza, agilizar los tiempos en servicios sociales y también durante esta crisis, siempre con los cordobeses en el centro” ha señalado.

“La relación entre ambos partidos es de completa lealtad y confianza” Isabel Abás.

Sobre servicios sociales, la delegada ha explicado que se encontraron con una delegación escasa de personal, lo que ha complicado cumplir los plazos y poder tramitar y hacer las diferentes gestiones. “Se han tramitado 2275 ayudas de emergencia social durante esta crisis y hemos llegado a todos los que lo necesitaban” señalaba Albás. La primera teniente de alcalde ha señalado la estrecha colaboración con la delegación de solidaridad, de forma que han podido garantizar el acceso a los alimentos.

“Ahora nos toca reactivar la economía para que ningún cordobés se quede atrás” ha explicado Albás. Sobre el Turismo, como responsable del área, Albás ha indicado que están trabajando para reflotar este sector y también con el comercio, por lo que ha recordado que hay que reconocer la labor de tantos autónomos. “Ahora toca trabajar de la mano con el sector y ayudarles siendo facilitadores para que puedan reactivar su economía”.

"Nos hemos encontrado la espalda y el no rotundo del gobierno"

La que fuera alcaldesa de Córdoba y ahora portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Isabel Ambrosio, ha valorado el primer año en la oposición asegurando que “Córdoba está peor gestionada y que además esa mala gestión nos sale mucho más caro a los cordobeses”.

Para Ambrosio los que llegaron anunciando que eran grandes gestores “no han cumplido con el periodo medio de pago, ni con la regla de gasto y un año después ni un solo de los proyectos que estaban en marcha se han puesto en carga como la cesión de Caballerizas Reales, ni la estrategia logística ni el reinicio de la Ronda del Marrubial”.

Sobre la gestión de la crisis sanitaria, Ambrosio ha afirmado que “hemos ido tarde y mal, donde servicios sociales sigue sin tener un plan de contingencia, las mascarillas prometidas no han llegado a tiempo y los cementerios abrieron las puertas tres semanas más tarde que otras localidades”.

Sobre el plan de choque, anunciado por José María Bellido el 16 de mayo, con la intención de mitigar los efectos socioeconómicos del coronavirus, Ambrosio ha querido dejar claro que “nos sentimos también responsable de una reconstrucción social y económica de la ciudad, y por eso antes del plan de choque tendimos la mano, al igual que en la elaboración de los presupuestos, pero con lo que nos hemos encontrado ha sido la espalda del gobierno municipal”. Para Ambrosio a este plan le falta planificación y una memoria económica.

"No hemos hecho una oposición excesivamente crítica o destructiva"

Otro de los partidos que han pasado a la oposición, ha sido el que fuera socio de gobierno junto a PSOE, Izquierda Unida. Su portavoz, Pedro García, ha asegurado que "antes de la crisis había poco, porque lo único que ha hecho el actual gobierno municipal ha sido cambiar de nuevo el nombre de las calles y la iluminación de Navidad en Cruz Conde. Es más, antes de la pandemia no había ni presupuesto municipal aun contando con el apoyo de Vox".

La actual crisis sanitaria ha pillado por sorpresa a todos los gobiernos, aunque en Córdoba "gracias a los datos que no han sido tan malos como en otras provincias, ha facilitado las cosas", afirma García. También ha matizado que "debemos aprender de lo que ha pasado y reconocer la Sanidad como una pieza muy importante".

También ha querido dejar claro que "tampoco se ha contado con IU ni en el Plan de Choque ni en los Presupuestos. A pesar de ello no estamos haciendo una crítica destructiva y hemos planteado un plan alternativo sobre cultura y planes de empleo, y esperamos que alguno sirva".

"Se pone en evidencia las carencias en las áreas con más peso"

Para la portavoz de VOX en el Ayuntamiento de Córdoba la valoración del año de gobierno de Bellido es "positiva" con matices. Desde VOX entienden que "ha habido pocos cambios. Está siendo más de lo mismo, pero es el primer año y hay que seguir dando oportunidades, pero de lo prometido poco". Reconoce Badanelli que el Ayuntamiento "es una institución compleja, pero no han dado con la tecla al poner a ciertas personas en cargos importantes". En consecuencia a su juicio "más allá de marketing y propagandas, cumplimientos ha habido pocos".

Además, censura que "no se trabaja de forma conjunta, no hay un proyecto único de ciudad y no hay ni reuniones de coordinación entre Partido Popular y Ciudadanos". Las carencias se ven más "en las áreas con más peso como turismo, donde la gestión está siendo nefasta. Pasa lo mismo en Urbanismo por la falta de orden interno.

Además, esta pandemia ha puesto a Servicios Sociales en una situación complicada". En consecuencia, reflexiona, "urgen cambios en el gobierno municipal". Ante la pandemia, Badanelli considera que "Bellido ha hecho todo lo humanamente posible en una situación difícil”.

"Hubiesemos deseado una política que se adapte más a las necesidades de Córdoba"

Desde Podemos, su portavoz en la oposición, expone que "hubiésemos deseado una política en este gobierno que se adaptase más a las necesidades de Córdoba" y también que "hubiésemos esperado una respuesta más importante por lo social, que la hemos visto solo cuando llegó la pandemia". Creen, igualmente, que "hay que cambiar la oferta de trabajo que hay en Córdoba, porque está basada todo en el sector turístico". Pedrajas entiende que "hemos visto una política enfocada a estar siempre escuchando a la ultraderecha. No han contado para nada con la oposición y no han tenido en cuenta que representamos al 50% de la población cordobesa".

Apostilla la portavoz de Podemos que los gobernantes de la ciudad "han tenido un discurso amable y populista y han usado mucho a los medios, pero no han sabido atajar los grandes problemas que hay en Córdoba ni han apostado por la cultura, el medio ambiente o la vivienda". Critica también que hayan hecho una bajada de impuestos "que está enfocada en su público y no en quienes tienen realmente necesidades”.