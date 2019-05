Cristina Pedrajas: "Podremos pactar con IU pero no con el PSOE"

Cristina Pedrajas le mueve entrar en la política los movimientos del 15M, que proliferaran movimientos más de derecha que se alejaban por luchar por los problemas de las personas. Lo hizo a través de los sindicatos en su estapa de estudiante, y ahora da el salto a la política. Están haciendo la campaña que se habían propuesto, a pie de calle junto a los ciudadanos, y están recibiendo muchas muestras de afecto y de confianza.

CONFLUENCIA

La izquierda llega dividida a estas municipales tras no salir adelante la confluencia, mientras en otros lugares de España Podemos e IU han compartido candidatura, Pedrajas se ha centrado en dar su punto de vista sobre el fracaso en Córdoba, que se ha debido a los distintos puntos de vista de las personas pero no por algún problema importante "no tiene mayor importante lo que nos ha hecho que vayamos separados".

QUÉ HARÁ

Cristina Pedraja tiene claro que saben lo que se van a encontrar dentro del Ayuntamiento de Córdoba. Podemos tienen una línea muy clara y pasa por solucionar los problemas de aquellas personas que lo están pasando necesidades básicas como puede ser pobreza energética o alimentaria. El Ayuntamiento de Córdoba presume de ser transparente, pero para Pedrajas advierte que no tienen acceso a muchos datos fundamentales como por ejemplo los detalles de los presupuestos aprobados hace algunos días.

IMPUESTOS Y BARRIOS POBRES

Centrado en hablar de impuestos, Pedrajas asegura que no se pueden bajar genaralizadamente porque sería injusto. Los que ganan más deben aportar más que los que ganan menos, "debemos replantear cómo se están recolectando los impuestos". Los barrios más desfavorecidos han estado sobre la mesa, como son Palmeras, Guadalquivir y Morera, y donde pretenden aplicar medidas. Ha hablado de remunicipalizar todo lo que se ha perdido, como es la ayuda a domicilio, y también otros servicios como un servicio de odontología para que pueda ser accesible a todas las personas que al día de hoy no pueden. Sobre el empleo, quieren poner en marcha un servicio de contratación municipal para poder dar unos sueldos dignos y de calidad, aunque el tipo de contrato iría en función del puesto de trabajo.

IBI A LA IGLESIA

Sobre los bienes de la Iglesia, Pedrajas afirma que lo que piden es que la Iglesia pague por aquellos edificios que no están dedicados ni a culto ni a bien social.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

Lo primero que quieren hacer es agilizar la concesión de licencia, tener un parque de viviendas sociales para atender la demanda que hoy en día existe, quienen controlar los apartamentos turísticos y construir una empresa municipal de energía, y básicamente agilizar la burocracia. Si falta personal, habría que cumplir la tasa de reposición.