COVAP rompe la barrera de los 1.000 millones y dispara su facturación a una cifra récord

La Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP) ha aprobado en su Asamblea General las cuentas del ejercicio 2025, un año en el que ha logrado una facturación récord de 1.053 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 4% respecto al año anterior. Estos resultados consolidan su modelo de negocio y fortaleza financiera en un contexto global marcado por la incertidumbre y la volatilidad.

El Grupo COVAP, que incluye a las sociedades Lactiber León, Làctia Agroalimentària y Naturleite —proveedoras de Mercadona—, además de COVAP USA y COVAP UK, ha confirmado su trayectoria de crecimiento sostenido. Las ventas en volumen del Grupo han aumentado un 7%, superando los 1.597 millones de kilos-litros, de los cuales 821 millones corresponden a leche y 708 millones a alimentación animal.

Inversión y expansión internacional

Para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo, el Grupo ha invertido 32 millones de euros en la modernización y eficiencia de sus procesos productivos mediante nuevas tecnologías. Una de las actuaciones más destacadas ha sido la ampliación de la capacidad de almacenamiento y producción de sus industrias lácteas.

En el plano internacional, la actividad de carnes e ibéricos ha superado los 100 millones de euros de facturación. Este impulso se debe a hitos estratégicos como la obtención de la homologación USA para Iberian Lamb, una certificación que abre nuevas oportunidades en el mercado norteamericano.

El factor humano como pilar

El compromiso con el empleo rural de calidad es uno de los pilares de la cooperativa. En 2025, la plantilla media del Grupo ha sido de 1.277 personas, un 2,15% más que el año anterior, y el 96% de los trabajadores contaba con contrato indefinido al cierre del ejercicio. Además, un estudio de la Universidad Loyola revela que la actividad de COVAP es motor de 14.473 puestos de trabajo en Córdoba.

En un contexto de creciente digitalización e Inteligencia Artificial, COVAP reafirma que el futuro pasa por combinar tecnología y personas, donde "el trabajo a pie de campo es un valor irremplazable". Para ello, ha impulsado la incorporación de jóvenes a las ganaderías y ha creado una oficina de apoyo al relevo generacional.

El presidente de COVAP, Ricardo Delgado Vizcaíno, ha destacado que "estas cifras son resultado del compromiso de nuestros ganaderos y trabajadores, y confirman la fortaleza de nuestro modelo cooperativo, que integra toda la cadena alimentaria, desde el origen, haciéndola sostenible en todos sus eslabones a base de productividad, innovación, formación e inversiones, lo que nos permite ofrecer alimentos de la máxima calidad".

Rafa Sanchez Ruiz Ricardo Delgado Vizcaíno

De cara al futuro, la cooperativa mantiene su hoja de ruta para 2030, centrada en garantizar la continuidad de las producciones ganaderas, avanzar en la sostenibilidad medioambiental y la economía circular, e innovar en su modelo de negocio.