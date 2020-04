 CORONAVIRUS| ¿Son los alimentos una fuente de contagio?

El miedo a contraer el coronavirus ha condicionado todos nuestros hábitos, pero podemos tener dudas a la hora de hacer la compra o de cocinar. ¿Y si la comida que estamos preparando ha sido tocada por alguien contagiado? ¿Pueden los alimentos ser una fuente de contagio de COVID-19? La respuesta es no.

Desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado cinco claves ante las numerosas consultas que está recibiendo por parte de los usuarios. En ellas, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, pretenden aclarar el papel de los alimentos en la pandemia.

¿Puedo contagiarme al tocar alimentos que he comprado en un supermercado?

Aunque de momento no se ha producido ningún contagio por ello, podría ser que los alimentos, tanto frescos como envasados, fueran vehículo del virus por las gotas sobre su superficie. El virus puede aguantar sobre papel o cartón 24 horas, mientras que en plástico o metal vive varios días a unos 20 ºC.

Para evitar el contagio, lo más importante es:

No toquetees los alimentos en el supermercado : se debe mirar, sin rebuscar, y con los guantes puestos coger las piezas que nos llevamos.

: se debe mirar, sin rebuscar, y con los guantes puestos coger las piezas que nos llevamos. Grábate a fuego: lávate las manos después de tocar cualquier superficie.

después de tocar cualquier superficie. Se pueden limpiar los envases de alimentos pasándoles un paño con agua con unas gotas de lejía o con un poco de alcohol.

Pero, insistimos, con lavarnos las manos después de tocar cosas que vienen de la calle sería suficiente.

¿Pueden contagiarse los alimentos en la fábrica?

No, los alimentos elaborados industrialmente no son susceptibles de contener el virus. Incluso si alguno de los operarios implicados en su elaboración estuviese infectado sin saberlo, las prácticas higiénicas habituales que se siguen en las fábricas de alimentos para evitar microrganismos patógenos de todo tipo (virus, bacterias, mohos) son igualmente eficaces para prevenir la contaminación por coronavirus.

Fábrica de productos de alimentación

¿Pueden los alimentos frescos (carne, pescado, fruta o verdura) ser trasmisores?

Las normas higiénicas al despachar alimentos no han variado, ya que los alimentos siempre pueden ser un vehículo de enfermedades, pero en este caso en particular no parece que lo sean. Asi que, aunque los trabajadores de carnicería, pescadería o frutería no deben causarte ningún temor.

Un hombre comprando en la frutería

Si vemos que los empleados llevan guantes y mascarilla nos puede dar la impresión de que la seguridad es mayor, pero de nada sirve si no se usan bien. Los guantes deben lavarse con frecuencia o usar gel desinfectante; como en las manos la suciedad molesta más, el lavado de manos es más frecuente que si están enguantadas, por ello, no suelen usarse guantes para manipular alimentos ni en cocinas ni en mercados. En realidad, mucho más peligroso que la manipulación del alimento es el contacto con los clientes porque el mayor riesgo de contagio es de persona a persona.

¿Qué precauciones debemos tomar en casa?

Con las medidas higiénicas habituales es suficiente. Lo más importante es:

Evita usar la misma tabla y los mismos cuchillos al manipular alimentos crudos y cocinados para evitar contaminaciones cruzadas.

Lavarse las manos cuando tocamos alimentos crudos.

Cocinar bien los alimentos. Si el virus ha llegado, habrá sido solo a la superficie y con 60 o 70 ºC muere. Por ejemplo, el interior de un filete no va a estar contaminado por coronavirus, con el cocinado normal de la superficie no hay mayor problema.

Lava bien los alimentos

La comida ha sido preparada por una persona contagiada ¿puedo consumir esos alimentos?

No tienes por qué tirarlas. Lo que se debe hacer es calentarla muy bien antes de comerla, no vale con templarla un poquito en el plato. El frío no afecta mucho al virus, pero sí el calor, por lo que si calientas la comida hasta 60 o 70 ºC puedes estar tranquilo.

En el caso de las frutas y verduras que haya podido tocar y se vayan a consumir crudas, es mejor lavarlas bien con agua y jabón o agua con unas gotas de lejía.

Calienta la comida en el microondas

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: